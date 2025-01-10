После аномальных "плюсов" в Украину возвращается мороз: какая будет погода в выходные

Выходные порадуют украинцев долгожданным похолоданием. На юге и востоке тепло задержится немного дольше, однако впоследствии температура снизится и там.

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В Украине продолжается аномально теплая зима, снегом и морозом даже январь пока не радует. Однако уже в ближайшее время ситуация изменится. Детальным прогнозом погоды 10 января поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные

В выходные в Украину придет долгожданное похолодание. 11 и 12 января температура наконец снизится до "минусов". Ночью столбики термометров будут фиксировать от -4 градусов до нуля, а днем — от -1 до +3 градусов.

Тепло задержится лишь на в южных и восточных регионах. Там 11 января еще подержатся аномальные для зимы "плюсы", но уже в воскресенье похолодание все же накроет и те области.

Будет ли снег

Ночью на 11 января и в субботнее утро ожидаются осадки. Дожди и мокрый снег пройдут на севере и в центре. Уже днем и вечером того же дня осадки наиболее вероятны на востоке и местами на западе.

Прогноз погоды в Киеве

Киев — не станет исключением, столицу тоже накроет волна похолодания. Город окажется "в тылу" холодного атмосферного фронта циклона Charly.

Циклон Charly на карте Фото: facebook Наталка Диденко

На выходных в Киеве прогнозируют от -4 до -1 градуса в ночные часы, и от нуля до +2 градусов в дневные.

Погода будет в основном облачной, ближайшей ночью — с мокрым снегом. Днем 11 января будет сухо, а в воскресенье возможен периодический небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды на следующую неделю

На следующей неделе в Украине будет прохладно. Однако Диденко призвала не ждать серьезных морозов. Продолжается среднеевропейская зима.

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