Сильные морозы до -20° сковали Украину: синоптик рассказал, в каких регионах будет холоднее всего

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что снижение температуры воздуха ожидается особенно в западной части Украины. Морозы будут крепнуть в ночное время.

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В Украину идут лютые морозы. Согласно прогнозу погоды на неделю, на западе страны столбики термометров могут опуститься -15...-20°С. Однако уже во второй половине недели средняя температура воздуха снова повысится по всей Украине до оттепели. Также прогнозируются периодические осадки в виде снега, дождя и мороси, а на дорогах возможна гололедица и туманы. Такой прогноз погоды на неделю подготовил метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на неделю в Украине

В понедельник, 13 января, в Крыму, Приазовье и южном Донбассе ночью пройдут снег и мокрый снег. В западных и северо-западных областях также будет наблюдаться снег, тогда как в других регионах будет преобладать сухая погода. Температура ночью будет колебаться от 0 до -5°С, а днем -2...+°С, в Карпатах -5...-10°С.

Во вторник, 14 января, благодаря гребню антициклона осадков не предвидится почти по всей территории Украины. Ночью -3...-8°С, а в Карпатах и на Прикарпатье -12...-17°С, в горных котловинах около -20°С. Днем температура повысится до -3...+2°С.

Среда, 15 января, принесет снег и мокрый снег в западные и местами северные регионы. В других областях сохранится сухая погода. Ночью т утром — туман и изморозь. Температура ночью ожидается на уровне -2...-7°С, в Карпатах и на Прикарпатье, а также местами в южной части -8...-13°С, а днем -2...+3°С.

Четверг, 16 января, по прогнозу погоды на неделю, будет в основном сухим, лишь в западных и крайних восточных регионах возможен небольшой снег. Температура ночью 0...-5°С, в Карпатах -5...-10°С, днем -1...+4°С. На дорогах местами гололедица.

Пятница, 17 января, обещает теплую погоду с локальными осадками на востоке. Снег будет переходить в дождь с моросью, а температура днем достигнет +7°С. В Карпатах ожидается около 0°С.

Суббота, 18 января, по прогнозу погоды на неделю, без существенных осадков. Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируются только в северных и северо-восточных регионах. Температура ночью -2...+3°С, днем +2...+7°С.

В воскресенье, 19 января, почти по всей Украине, кроме запада, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем -1...+4°С, а ночью -3...+2°С.

Напомним, 7 января в Украине были зафиксированы температурные рекорды в одиннадцати городах. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +13,9°C.

10 января синоптик Наталья Диденко сообщала, что в выходные в Украину придет похолодание.