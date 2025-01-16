Якою буде погода завтра: синоптикиня вказала на температурні контрасти в одному з регіонів України

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, мокрий сніг та дощ накриють завтра Україну по лівому берегу Дніпра. Правобережжя буде без істотних опадів. Також очікується сильний північно-західний вітер.

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Погода завтра в Україні буде хмарною з проясненнями. По всій території країни, окрім заходу та південного заходу, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Синоптикиня Наталка Діденко поділилася цікавими спостереженнями щодо погодних умов, які очікуються 17 січня. Вона зауважила, що останніми днями спостерігається незвична термічна особливість: на півдні країни вночі найхолодніше, а вдень — найтепліше.

Погода в Україні: прогноз на 17 січня

Згідно з прогнозом, погода завтра продовжить демонструвати температурні контрасти. Вночі холодний пояс температури повітря охопить території від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область і далі до південного сходу України, включно з Приазов’ям. Тут очікується 0-4 градуси морозу. На решті території країни нічна температура становитиме близько 0 градусів.

Фото: Наталка Діденко

Вдень картина зміниться: у регіонах із найнижчими нічними температурами повітря потеплішає до +1…+5 градусів, а на решті території України термометри покажуть +0…+3 градуси.

Погода завтра також супроводжуватиметься опадами на Лівобережжі України: ймовірний мокрий сніг і дощ. На Правобережжі істотних опадів не передбачається.

За словами Діденко, варто очікувати сильного північно-західного вітру.

Якою буде погода завтра в Києві

У столиці України завтра очікується хмарна погода без істотних опадів, температура протягом доби становитиме 0…+2 градуси. Проте вітер у Києві буде сильним. Синоптикиня рекомендує не виходити на вулицю без шапки, аби не застудитися через сильний вітер.

Найближче похолодання, за попередніми даними, слід очікувати 23-24 січня, коли повернуться морози.

Нагадаємо, 14 січня синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що пік зими відзначатиметься невеликими нічними морозами.