Барби, Мальва, Горыня и Султан: как называли новорожденных украинцев в 2024 году

По данным ведомства, самыми популярными женскими именами стали Анна, София, Мария, а мужскими — Артем, Максим и Богдан.

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В течение 2024 года в Украине родилось более 176 000 детей. В основном им давали привычные имена, но были случаи, когда родители поражали своей оригинальностью с тем, как назвать своего ребенка. Какие имена давали украинцы своим детям, сообщает Министерство юстиции.

По данным ведомства, самыми популярными женскими именами для новорожденных девочек стали Милана, Соломия, Анна, София, Мария, Екатерина, Полина и Виктория.

Среди мальчиками лидеров среди имен стали следующие — Максим, Богдан, Артем, Дмитрий, Андрей, Михаил, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.

Также в этом году в Министерстве сделали подборку оригинальных и редких имен, которые родители давали в течение прошлого года своим детям.

Среди необычных женских имен встречаются Барби, Луна, Цветок, Суламита, Мальва Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Цветок, Суламита, Мальва и Дояна. Мальчиков называют такими именами как Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

Важно напомнить, что согласно украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей или опекуна. А с 16 лет он может изменить их по собственному усмотрению.

Напомним, что чиновник потерял дар речи от поступка родителей, которые назвали двойняшек "странными" именами. Одного ребенка звали Кокаином (Kocaine), а другого так же (Cocaine).