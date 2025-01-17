Барбі, Мальва, Гориня та Султан: як називали новонароджених українців у 2024 році

За даними відомства, найпопулярнішими жіночими іменами стали Анна, Софія, Марія, а чоловічими — Артем, Максим і Богдан.

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Впродовж 2024 року в Україні народилося понад 176 000 дітей. Здебільшого їм давали звичні імена, але були випадки, коли батьки вражали своєю оригінальністю з тим, як назвати свою дитину. Які імена давали українці своїм дітям, повідомляє Міністерство юстиції.

За даними відомства, найпопулярнішими жіночими іменами для новонароджених дівчаток стали Мілана, Соломія, Анна, Софія, Марія, Катерина, Поліна та Вікторія.

Серед хлопчиками лідерів серед імен стали наступні — Максим, Богдан, Артем, Дмитро, Андрій, Михайло, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Також цього року в Міністерстві зробили добірку оригінальних та рідкісних імен, які батьки давали впродовж минулого року своїм дітям.

Серед незвичних жіночих імен зустрічаються Барбі, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна. Хлопчиків називають такими іменами як Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан.

Важливо нагадати, що згідно із українським законодавством, фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальника. А з 16 років вона може змінити їх на власний розсуд.

Нагадаємо, що чиновник утратив дар мови від вчинку батьків, які назвали двійнят "дивними" іменами. Одну дитину звали Кокаїном (Kocaine), а іншу так само (Cocaine).