Монахи Почаевской лавры не впустили комиссию Минкульта для описи имущества

Представители Почаевской лавры письменно заявили о том, что они не дают доступа к объекту государственного имущества, который является памятником национального значения

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В Почаеве Тернопольской области в Почаевскую лавру монахи не впустили комиссию Минкульта, которая должна была делать опись имущества. Об этом "Укринформу" сообщила заместитель председателя комиссии, начальник отдела координации учреждений культуры Департамента культурного наследия МКСК Ольга Рутковская.

По ее словам, 17 января члены комиссии пришли проводить инвентаризацию имущества вместе с представителем БТИ должны были осмотреть объекты, о которых договорились накануне, это колокольня и архиерейский дом.

"На входе в колокольню мы встретили представителей Почаевской лавры, которые письменно заявили о том, что они не дают доступа к объекту государственного имущества, который является памятником национального значения. Они не хотят, чтобы комиссия вела свою работу по инвентаризации имущества", — отметила Рутковская.

Члены комиссии из-за нарушения законодательства вызвали правоохранителей и составили заявления о препятствовании представителями Лавры их работе.

"Это вопиющий факт, ведь это непосредственно нарушается законодательство. Право представителей центрального органа охраны культурного наследия попасть в объект культурного наследия. Мало того, к объекту государственной собственности. По факту сопротивления представителям государства и балансодержателя сделаны соответствующие заявления в правоохранительные органы. Следственная группа разбирается с противоправными действиями", — подчеркнула Рутковская.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Тернопольской области отметили, что обращение зафиксировали и выясняют все обстоятельства.

Работа инвентаризационной комиссии, созданной Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником по поручению Министерства культуры и стратегических коммуникаций, продолжается с 11 декабря 2024 года. По словам Рутковской, представители Свято-Успенской Почаевской лавры всячески пытаются затягивать инвентаризацию этого культурного достояния, а инвентаризация продвигается с постоянным противодействием лавры.

Инвентаризационная комиссия будет работать до 28 февраля 2025 года.

Напомним, что ранее митрополит УПЦ МП Павел угрожал "штурмом" Киево-Печерской Лавры. Тогда настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре заявил, что неизвестные будут штурмовать здание.