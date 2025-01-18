Монахи Почаївської лаври не впустили комісію Мінкульту для опису майна

Представники Почаївської лаври письмово заявили про те, що вони не дають доступу до об’єкту державного майна, який є пам’яткою національного значення

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У Почаєві Тернопільської області до Почаївської лаври монахи не впустили комісію мінкульту, яка мала робити опис майна. Про це "Укрінформу" повідомила заступниця голови комісії, начальниця відділу координації закладів культури Департаменту культурної спадщини МКСК Ольга Рутковська.

За її словами, 17 січня члени комсії прийшли проводити інвентаризацію майна разом із представником БТІ мали оглянути об’єкти, про які домовилися напередодні, це дзвіниця і архієрейський будинок.

"На вході до дзвіниці ми зустріли представників Почаївської лаври, які письмово заявили про те, що вони не дають доступу до об’єкту державного майна, який є пам’яткою національного значення. Вони не хочуть, щоби комісія вела свою роботу з інвентаризації майна", — зазначила Рутковська.

Члени комісії через порушення законодавства викликали правоохоронців і склали заяви про перешкоджання представниками Лаври їхній роботі.

"Це є кричущий факт, адже це безпосередньо порушується законодавство. Право представників центрального органу охорони культурної спадщини потрапити до об’єкту культурної спадщини. Мало того, до об’єкту державної власності. По факту спротиву представникам держави і балансоутримувача зроблені відповідні заяви в правоохоронні органи. Слідча група розбирається з протиправними діями", — підкреслила Рутковська.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Тернопільській області зазначили, що звернення зафіксували і з’ясовують всі обставини.

Робота інвентаризаційної комісії, створеної Кременецько-Почаївским державним історико-архітектурним заповідником за дорученням Міністерства культури та стратегічних комунікацій, триває із 11 грудня 2024 року. За словами Рутковської, представники Свято-Успенської Почаївської лаври всіляко намагаються затягувати інвентаризацію цього культурного надбання, а інвентаризація просувається із постійною протидією лаври.

Інвентаризаційна комісія працюватиме до 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що раніше митрополит УПЦ МП Павло погрожував "штурмом" Києво-Печерської Лаври. Тоді настоятель монастиря УПЦ у Києво-Печерській лаврі заявив, що невідомі штурмуватимуть будівлю.