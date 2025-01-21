Дождь, мокрый снег и порывистый ветер: какой будет погода в День Соборности Украины
По словам синоптика Наталки Диденко, завтра температура воздуха на юге достигнет 7 градусов тепла, а на востоке будет от -1 до +2 градусов.
Погода завтра, в День Соборности Украины, будет облачной, но относительно теплой. На западе, севере, в центре и на юге местами ожидаются осадки. В восточной части страны будет сухо. Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
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В Киеве погода завтра обещает быть облачной, во второй половине дня и вечером ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет преобладать юго-восточный, достаточно порывистый. Температура ночью будет около нуля, а днем поднимется до +2...+3 градусов.
По Украине в целом погода завтра будет относительно теплой, с температурой +1...+4 градуса, на юге — до +7 градусов.
В восточных областях прогнозируется от -1 до +2 градусов.
"Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков", — отметила Диденко.
Ветер завтра будет дуть с юго-востока, временами порывистый, на востоке возможны порывы до 15-20 м/с.
По словам Диденко, с 24 января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.
В Укргидрометцентре сообщили, что ночью и утром 22 января будет туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что холоднее всего будет 22 и 23 января, а самая высокая температура ожидается 26 и 27 января.
7 января в Украине были зафиксированы температурные рекорды в 11 городах.