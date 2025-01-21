Дождь, мокрый снег и порывистый ветер: какой будет погода в День Соборности Украины

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра температура воздуха на юге достигнет 7 градусов тепла, а на востоке будет от -1 до +2 градусов.

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Погода завтра, в День Соборности Украины, будет облачной, но относительно теплой. На западе, севере, в центре и на юге местами ожидаются осадки. В восточной части страны будет сухо. Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине: прогноз на 22 января

В Киеве погода завтра обещает быть облачной, во второй половине дня и вечером ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет преобладать юго-восточный, достаточно порывистый. Температура ночью будет около нуля, а днем поднимется до +2...+3 градусов.

По Украине в целом погода завтра будет относительно теплой, с температурой +1...+4 градуса, на юге — до +7 градусов.

В восточных областях прогнозируется от -1 до +2 градусов.

"Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков", — отметила Диденко.

Фото: Наталка Діденко

Ветер завтра будет дуть с юго-востока, временами порывистый, на востоке возможны порывы до 15-20 м/с.

По словам Диденко, с 24 января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.

В Укргидрометцентре сообщили, что ночью и утром 22 января будет туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что холоднее всего будет 22 и 23 января, а самая высокая температура ожидается 26 и 27 января.

7 января в Украине были зафиксированы температурные рекорды в 11 городах.