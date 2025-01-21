Дощ, мокрий сніг і рвучкий вітер: якою буде погода у День Соборності України

За словами синоптикині Наталки Діденко, завтра температура повітря на півдні сягне 7 градусів тепла, а на сході буде від -1 до +2 градусів.

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Погода завтра, у День Соборності України, буде хмарною, але відносно теплою. На заході, півночі, у центрі та на півдні місцями очікуються опади. У східній частині країни буде сухо. Прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні: прогноз на 22 січня

У Києві погода завтра обіцяє бути хмарною, у другій половині дня та ввечері очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер переважатиме південно-східний, досить рвучкий. Температура вночі буде близько нуля, а вдень підніметься до +2…+3 градусів.

По Україні загалом погода завтра буде відносно теплою, з температурою +1…+4 градуси, на півдні — до +7 градусів.

У східних областях прогнозується від -1 до +2 градусів.

"Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів", — зазначила Діденко.

Фото: Наталка Діденко

Вітер завтра буде дути з південного сходу, часом рвучкий, на сході можливі пориви до 15–20 м/с.

За словами Діденко, з 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів.

В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі та вранці 22 січня буде туман. Видимість складатиме 200-500 метрів.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що найхолодніше буде 22 та 23 січня, а найвища температура очікується 26 та 27 січня.

7 січня в Україні було зафіксовано температурні рекорди в 11 містах.