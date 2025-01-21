Избиение девушки в Белой Церкви: правоохранители переквалифицировали действия участников преступления

Оказалось, что девушка — дочь военного, который сейчас находится на фронте. Об этом рассказала в соцсетях ее тетя.

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Правоохранители Киевской области осуществляют досудебное расследование по факту пыток малолетнего ребенка в Белой Церкви. Ранее дело расследовали по статье "легкие телесные повреждения" и "вымогательство". Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Полиция Киевщины переквалифицировали действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Об избиении девочки полиции стало известно 11 января. В тот день к правоохранителям с заявлением обратилась мать потерпевшей и сообщила, что подростки избили ее 12-летнюю дочь.

Следователи установили 7 участников данного события, в возрасте от 12 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик. Кроме того фигурант совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

"20 января следователями под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", — отметили в полиции.

Избиение девушки в Белой Церкви: что известно

20 января в соцсетях распространили видео, как в Киевской области несколько подростков жестко поиздевались над несовершеннолетней девушкой. Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

На кадрах зафиксировано, как несколько подростков ногами и руками бьют девушку, комментируя это все и нецензурно выражаясь. Один из присутствующих снимает все на камеру.

В полиции рассказали, что телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни. Также ими обнаружено соответствующее видео с избиением девочки этими детьми.

Оказалось, что девочка, дочь военного, который сейчас находится на фронте. Об этом рассказала в соцсетях ее тетя Натальи Яковлева-Демеденко.

"На этом видео мою племянницу избивают несовершеннолетние школьники 15-16 лет, требуя, чтобы она украла у родителей деньги. Ее отец, брат и двоюродный брат сейчас на передовой, защищая нас от оккупантов, а девушке некому вступиться", — написала женщина.

В Ювенальной полиции сообщили о возбуждении уголовного производства по факту "вымогательства, ввоза, изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию" и "пытки".

Напомним, что ранее на певца Wellboy было совершено нападение, в результате которого он получил легкие телесные повреждения. Правоохранители уже начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства дела.