Побиття дівчини в Білій Церкві: правоохоронці перекваліфікували дії учасників злочину

Виявилось, що дівчина — донька військового, який зараз перебуває на фронті. Про це розповіла у соцмережах її тітка.

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Правоохоронці Київської області здійснюють досудове розслідування за фактом катування малолітньої дитини у Білій Церкві. Раніше справу розслідували за статтею "легкі тілесні ушкодження" та "вимагання". Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

"Поліція Київщини перекваліфікували дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України)", — йдеться в повідомленні.

Про побиття дівчинки поліції стало відомо 11 січня. Того дня до правоохоронців із заявою звернулася мати потерпілої і повідомила, що підлітки побили її 12-річну доньку.

Слідчі встановили 7 учасників даної події, віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

"20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України)", — зазначили у поліції.

Побиття дівчини в Білій Церкві: що відомо

20 січня в соцмережах поширили відео, як в Київській області декілька підлітків жорстко познущались з неповнолітньої дівчини. Відповідне відео з’явилося в місцевих пабліках.

На кадрах зафіксовано, як декілька підлітків ногами та руками б'ють дівчину, коментуючи це все та нецензурно висловлюючись. Один із присутніх знімає все на камеру.

В поліції розповіли, що тілесні ушкодження малолітній завдали троє неповнолітніх — ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці. Також ними виявлено відповідне відео з побиттям дівчинки цими дітьми.

Виявилось, що дівчинка, донька військового, який зараз перебуває на фронті. Про це розповіла у соцмережах її тітка Наталі Яковлева-Демеденко.

"На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15−16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів, а дівчині немає кому заступитися", — написала жінка.

У Ювенальній поліції повідомили про порушення кримінального провадження за фактом "вимагання, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію" та "катування".

Нагадаємо, що раніше на співака Wellboy був здійснений напад, внаслідок якого він отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження та з'ясовують всі обставини справи.