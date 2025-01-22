Поставляли удобрения в РФ: СБУ задержала руководство химзавода в Черкассах (фото)

В СБУ сообщили, что руководство компании отгрузило сотни тонн удобрений в РФ, прикрывая свою деятельность подставными фирмами. За период 2022-2024 годов подозреваемым удалось заработать почти 2 млн долларов.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании руководства химического завода в Черкассах по факту сотрудничества с РФ. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ указывают, что представители предприятия наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли РФ. Благодаря своей деятельности в течение 2022-2024 годов руководство направило в Россию продукцию на сумму в $1,8 млн (более 75 млн грн).

Обыск у фигурантов дела (фото: СБУ)

Контракт на поставку (фото: СБУ)

"Для скрытой переправки украинского товара в РФ, фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке. Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли к ближневосточному "посреднику", а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию", — указывают в спецслужбе.

Следствие установило, что ключевыми заказчиками были российские компании "Щелково Агрохим" и "Альтерит", которые являются ведущими предприятиями в агропромышленной отрасли. Общее количество отгруженной продукции составляет более 216 т.

Правоохранители добавляют, что организаторы осуществляли поставки и ведение бизнеса с помощью анонимных чатов в мессенджерах и электронной почты. Во время обыска по местам работы и проживания подозреваемых были изъяты документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Переписка преступников (фото: СБУ)

Переписка преступников (фото: СБУ)

Сейчас следователи продолжают расследование для установления всех причастных к этой схеме. Руководителю черкасской компании сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему и пособникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала известного адвоката, наводившего удары по Днепру. Подозреваемый пытался сбежать из Украины в Польшу. От скорректированного им удара по предприятию в Днепре погибли 6 человек и были ранены еще 30. Ему грозит пожизненное заключение.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали главного психиатра ВСУ. СМИ пишут, что речь идет об Олеге Друзя, которого уже "ловили" на взятке и отстраняли от занимаемой должности. Также он неоднозначно высказывался в сторону участников АТО.