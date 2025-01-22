Постачали добрива до РФ: СБУ затримала керівництво хімзаводу в Черкасах (фото)

В СБУ повідомили, що керівництво компанії відвантажило сотні тонн добрив до РФ, прикриваючи свою діяльність підставними фірмами. За період 2022-2024 років підозрюваним вдалося заробити майже 2 млн доларів.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання керівництва хімічного заводу в Черкасах за фактом співпраці з РФ. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

В СБУ вказують, що представники підприємства налагодили гуртові поставки добрив і мінералів для аграрної галузі РФ. Завдяки своїй діяльності протягом 2022-2024 років керівництво направило до Росії продукцію на суму в $1,8 млн (понад 75 млн грн).

Обшук у фігурантів справи (фото: СБУ)

Контракт на постачання (фото: СБУ)

"Для прихованого переправлення українського товару до РФ, фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного "посередника", а звідти здійснювали реекспорт до Росії", — вказують в спецслужбі.

Слідство встановило, що ключовими замовниками були російські компанії "Щьолково Агрохім" та "Альтерит", які є провідними підприємствами в агропромисловій галузі. Загальна кількість відвантаженої продукції складає понад 216 т.

Правоохоронці додають, що організатори здійснювали поставки та ведення бізнесу за допомогою анонімних чатів у месенджерах та електронної пошти. Під час обшуку за місцями роботи та проживання підозрюваних було вилучено документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Переписка злочинців (фото: СБУ)

Переписка злочинців (фото: СБУ)

Наразі слідчі продовжують розслідування для встановлення всіх причетних до цієї схеми. Керівнику черкаської компанії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому та пособникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала відомого адвоката, що наводив удари по Дніпру. Підозрюваний намагався втекти з України до Польщі. Від скорегованого ним удару по підприємству в Дніпрі загинули 6 людей і були поранені ще 30. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ. ЗМІ пишуть, що мова йде про Олега Друзя, якого вже "ловили" на хабарі та відсторонювали від обійманої посади. Також він неоднозначно висловлювався в бік учасників АТО.