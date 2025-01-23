Осадков не будет только на западе: синоптики рассказали, какая сегодня будет температура в Украине

Утром обещают туман и гололед. А днем температура поднимется до 8° тепла и не только на юге.

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Предпоследняя неделя января в Украине обещает быть теплой, с туманами, и с осадками, которые пройдут на всей территории Украины кроме западных регионов. В "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода на 23 января 2025 года.

В Украине будет тепло и сыро Фото: Укргидрометцентр

Весь день в Украине будет облачно, будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Только в большинстве западных областей обойдется без осадков. Однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом.

На Правобережье утром синоптики обещают местами туман и гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге и западе страны 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области будет облачно, пройдет дождь, который иногда будет перерастать в мокрый снег, как и накануне. Ночью и утром местами по Киевской области туман и гололед.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве в течение суток около 0°.

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в дальнейшем будет сохраняться тенденция к повышению температуры воздуха.

"Прогнозируемые ранее сверхвысокие градусы немного съехали вниз, однако тенденция к мартовскому или почти апрельскому теплу в прогностических моделях пока сохраняется... В период между 25 и 30 января ожидается в Украине потепление до +4+9 градусов, на юге до +7+13 градусов", — отметила Диденко и сказала, что пока в Украине будет облачно, сыро и около нуля.

Если в Украине в январе аномально тепло, то в США в южных регионах снежный шторм спровоцировал аномально холодную погоду с обильными снегопадами. Фокус писал о том, что зимний шторм "Энцо", который пришел после шторма "Блэр", влияет на такие традиционно теплые штаты, как Луизиана и Флорида. Образование шторма спровоцировал мощный арктический фронт, который столкнулся с теплым и влажным воздухом Мексиканского залива. Это привело к образованию циклона, который принес снегопады, ледяной дождь и сильное похолодание. В Новом Орлеане люди даже катались на лыжах и играли в снежки на знаменитой Бурбон-стрит.