Опадів не буде тільки на заході: синоптики розповіли, яка сьогодні буде температура в Україні

Вранці обіцяють туман та ожеледицю. А вдень температура підніметься до 8° тепла і не тільки на півдні.

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Передостанній тиждень січня в Україні обіцяє бути теплим, з туманами, та з опадами, які пройдуть на всій території України окрім західних регіонів. У "Укргідрометцентрі" розповіли, якою буде погода на 23 січня 2025 року.

В Україні буде тепло та вогко Фото: Укргідрометцентр

Весь день в Україні буде хмарно, Буде йти невеликий мокрий сніг та дощ. Лише у більшості західних областей обійдеться без опадів. Проте все одно у Карпатах та на Закарпатті буде вогко та з мокрим снігом.

На Правобережжі вранці синоптики обіцяють місцями туман та ожеледь. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби буде коливатись від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла.

Погода у Києві та області

В Києві та області буде хмарно, пройде дощ, який іноді переростатиме у мокрий сніг, як і напередодні. Вночі та вранці місцями по Київській області туман та ожеледь.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві протягом доби близько 0°.

Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що надалі зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

"Прогнозовані раніше надвисокі градуси трохи з'їхали вниз, проте тенденція до березневого чи майже квітневого тепла у прогностичних моделях поки що зберігається… У період між 25 та 30 січня очікується в Україні потепління до +4+9 градусів, на півдні до +7+13 градусів", — зауважила Діденко та сказала, що поки в Україні буде хмарно, вогко та близько нуля.

Якщо в Україні у січні аномально тепло, то у США в південних регіонах сніжний шторм спровокував аномально холодну погоду із рясними снігопадами. Фокус писав про те, що зимовий шторм "Енцо", який прийшов після шторму "Блер", впливає на такі традиційно теплі штати, як Луїзіана та Флорида. Утворення шторму спровокував потужний арктичний фронт, який зіштовхнувся з теплим і вологим повітрям Мексиканської затоки. Це призвело до утворення циклону, який приніс снігопади, крижаний дощ і сильне похолодання. У Новому Орлеані люди навіть катались на лижах та грали у сніжки на знаменитій Бурбон-стріт.