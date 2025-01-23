Босые и голодные: на Тернопольщине в халабуде обнаружили семью с 5 детьми (фото)

Дети спали на засаленном матрасе, размещенном на земле, а еды не было совсем, тогда как у матери были сигареты и выкуривала их одна за другой.

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В Тернопольской области работники патрульной полиции в лесополосе обнаружили семью с пятью детьми в возрасте от 4 до 9 лет, которые проживали там в хижине. Дети спали на грязном матрасе и ходили босые. Об этом рассказала начальница отдела связей с общественностью Патрульной полиции области Олеся Мялковская.

"За 9 лет работы видела всякое, но с таким сегодня столкнулись впервые. Как всегда стандартный выезд мобильной бригады, завершился нестандартным сообщением о том, что в посадке проживает семья с детьми просто в так называемой халабуде. Приехав на место, и с трудом обнаружив недохатку (сбитые гвоздями несколько палок и обтянутые аграрной пленкой), увиденное еще больше шокировало", — написала она.

Работница полиции рассказала, что они прибыли на место в 11 часов утра. В халабуде жила семья с 5 детьми в возрасте от 4 до 9 лет. Они спали фактически на земле — на засаленном матрасе, а эпогеем этого всего было хождение босыми ногами, без какой-либо обуви или носков.

Также Олеся Мялковская отметила, что еды не было совсем, тогда как у матери были сигареты и выкуривала их одна за другой.

"Я знаю, что возможно многие скажут о том, что возможно у нее сложные жизненные обстоятельства, она попала в критическую ситуацию, или что-то другое, но это — не оправдание. На вопрос, что она сделала, чтобы решить эту проблему, куда обращалась, какие действия совершала — в ответ была только тишина. Потому что это для них, к сожалению, норма", — написала полицейская.

Она добавила, что детей изъяли и передали работникам Управления семьи, молодежной политики и защиты детей Тернопольского горсовета и медикам. Детей осмотрели, помыли и накормили.

Их дальнейшую судьбу будут решать специальные службы.

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