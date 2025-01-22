На Львовщине спасли 7-месячную девочку, которая родилась с "бомбой" в голове

Хотя патология была обнаружена еще до рождения ребенка, медикам пришлось ждать полгода, пока девочка подрастет и будет иметь большие шансы на то, что ее организм выдержит хирургическое вмешательство.

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Во Львовской области медики спасли девочку с крайне редким диагнозом — аневризмой вены Галена. Эта аномалия случается у 1 малыша на 25 тысяч новорожденных. Об этом случае рассказали медики Детской больницы Святого Николая.

Врачи говорят, что девочка родилась с "бомбой" в голове, которая могла в любой момент разорваться и убить ребенка. Борьбу за жизнь Соломийки Одейчук из Ривненской области врачи начали еще до ее рождения — на 32-й неделе беременности. Тогда медики и обнаружили, что у девочки аневризма вены Галена. Это — самая сложная аномалия сосудов головного мозга из возможных.

Среди всех возможных аномалий сосудов головного мозга эта самая сложная. При ней происходит аномальное соединение между артериями и венами в мозге.

Из-за этого кровь к последней поступает слишком быстро и интенсивно — под давлением, что и приводит к патологическому расширению сосуда. В нем образуется так называемый шар, который врачи называют "бомбой", потому что может разорваться в любой момент, вызвать кровоизлияние и смерть.

Мама Соломии из-за рисков рожала ее в Киеве, а уже потом девочку направили к львовским нейрохирургам.

"К сожалению, дети с таким диагнозом очень часто не доживают и до 1 года. Операция — рискованная, но дает шанс на спасение. Родители на нее согласились, а мы взялись за подготовку. Подождали 6 месяцев, чтобы Соломия подросла и были большие шансы на то, что ее организм выдержит вмешательство", — рассказывает Тарас Микитин, заведующий нейрохирургическим отделением Детской больницы Святого Николая

7-месячная Соломийка Одейчук

На эту операцию во Львов приехал нейрохирург из Венгрии Степан Гудак. За свою практику он спас жизнь более полусотни детей с аневризмой вены Галена.

На момент операции Соломийке исполнилось уже 7 месяцев. А диаметр аневризмы был в 5 раз больше самой вены. Нейрохирурги выполнили вмешательство мининвазивно, то есть через один маленький разрез на ноге, через который и "закрыли" аневризму. Они перекрыли доступ определенных сосудов к вене специальным клеем, что ослабило ток крови и уменьшило давление.

Менее чем через неделю после вмешательства Соломийка уехала домой. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что в Киеве прооперировали девочку, которая родилась с мужскими половыми органами. 12-летняя девочка родилась с редкой патологией, связанной с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов.

Также ранее в Киеве впервые в мире провели операцию на сердце ребенку в первые минуты жизни. В утробе матери у плода обнаружили несовместимый с жизнью порок сердца. Женщина приехала из Молдовы в Киев, где опытные хирурги прооперировали младенца сразу после рождения и исправили порок.