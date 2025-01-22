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Украина

На Львовщине спасли 7-месячную девочку, которая родилась с "бомбой" в голове

новости львова, аневризма вены галена, операция, ребенок, младенец
На операцию во Львов приехал нейрохирург из Венгрии, ассистировали ему украинские хирурги

Хотя патология была обнаружена еще до рождения ребенка, медикам пришлось ждать полгода, пока девочка подрастет и будет иметь большие шансы на то, что ее организм выдержит хирургическое вмешательство.

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Во Львовской области медики спасли девочку с крайне редким диагнозом — аневризмой вены Галена. Эта аномалия случается у 1 малыша на 25 тысяч новорожденных. Об этом случае рассказали медики Детской больницы Святого Николая.

Врачи говорят, что девочка родилась с "бомбой" в голове, которая могла в любой момент разорваться и убить ребенка. Борьбу за жизнь Соломийки Одейчук из Ривненской области врачи начали еще до ее рождения — на 32-й неделе беременности. Тогда медики и обнаружили, что у девочки аневризма вены Галена. Это — самая сложная аномалия сосудов головного мозга из возможных.

Среди всех возможных аномалий сосудов головного мозга эта самая сложная. При ней происходит аномальное соединение между артериями и венами в мозге.

Из-за этого кровь к последней поступает слишком быстро и интенсивно — под давлением, что и приводит к патологическому расширению сосуда. В нем образуется так называемый шар, который врачи называют "бомбой", потому что может разорваться в любой момент, вызвать кровоизлияние и смерть.

Мама Соломии из-за рисков рожала ее в Киеве, а уже потом девочку направили к львовским нейрохирургам.

"К сожалению, дети с таким диагнозом очень часто не доживают и до 1 года. Операция — рискованная, но дает шанс на спасение. Родители на нее согласились, а мы взялись за подготовку. Подождали 6 месяцев, чтобы Соломия подросла и были большие шансы на то, что ее организм выдержит вмешательство", — рассказывает Тарас Микитин, заведующий нейрохирургическим отделением Детской больницы Святого Николая

7-месячная Соломийка Одейчук Fullscreen
7-месячная Соломийка Одейчук

На эту операцию во Львов приехал нейрохирург из Венгрии Степан Гудак. За свою практику он спас жизнь более полусотни детей с аневризмой вены Галена.

На момент операции Соломийке исполнилось уже 7 месяцев. А диаметр аневризмы был в 5 раз больше самой вены. Нейрохирурги выполнили вмешательство мининвазивно, то есть через один маленький разрез на ноге, через который и "закрыли" аневризму. Они перекрыли доступ определенных сосудов к вене специальным клеем, что ослабило ток крови и уменьшило давление.

Менее чем через неделю после вмешательства Соломийка уехала домой. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что в Киеве прооперировали девочку, которая родилась с мужскими половыми органами. 12-летняя девочка родилась с редкой патологией, связанной с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов.

Также ранее в Киеве впервые в мире провели операцию на сердце ребенку в первые минуты жизни. В утробе матери у плода обнаружили несовместимый с жизнью порок сердца. Женщина приехала из Молдовы в Киев, где опытные хирурги прооперировали младенца сразу после рождения и исправили порок.