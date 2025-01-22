На Львівщині врятували 7-місячну дівчинку, яка народилася з "бомбою" в голові

Хоча патологія була виявлена ще до народження дитини, медикам довелося чекати пів року, поки дівчинка підросте і матиме більші шанси на те, що її організм витримає хірургічне втручання.

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У Львівській області медики врятували дівчинку з вкрай рідкісним діагнозом — аневризмою вени Галена. Ця аномалія трапляється в 1 малюка на 25 тисяч новонароджених. Про цей випадок розповіли медики Дитячої лікарні Святого Миколая.

Лікарі кажуть, що дівчинка народилася з "бомбою" в голові, яка могла будь-якої миті розірватися і вбити дитину. Боротьбу за життя Соломійки Одейчук з Рівненщини лікарі розпочали ще до її народження – на 32-му тижні вагітності. Тоді медики і виявили, що у дівчинки аневризма вени Галена. Це — найскладніша аномалія судин головного мозку з можливих.

Серед усіх можливих аномалій судин головного мозку ця найскладніша. При ній відбувається аномальне з'єднання між артеріями та венами в мозку.

Через це кров до останньої надходить надто швидко та інтенсивно – під тиском, що і призводить до патологічного розширення судини. В ній утворюється так звана куля, яку лікарі називають "бомбою", бо може розірватись будь-якої миті, спричинити крововилив та смерть.

Мама Соломії через ризики народжувала її у Києві, а вже потім дівчинку скерували до львівських нейрохірургів.

"На жаль, діти з таким діагнозом дуже часто не доживають і до 1 року. Операція – ризикована, але дає шанс на порятунок. Батьки на неї погодились, а ми взялися за підготовку. Почекали 6 місяців, аби Соломія підросла і були більші шанси на те, що її організм витримає втручання", — розповідає Тарас Микитин, завідувач нейрохірургічного відділення Дитячої лікарні Святого Миколая

7-місячна Соломійка Одейчук

На цю операцію до Львова приїхав нейрохірург з Угорщини Степан Гудак. За свою практику він врятував життя понад пів сотні дітей з аневризмою вени Галена.

На момент операції Соломійці виповнилось вже 7 місяців. А діаметр аневризми був у 5 разів більший за саму вену. Нейрохірурги виконали втручання мінінвазивно, тобто через один маленький розріз на нозі, через який і "закрили" аневризму. Вони перекрили доступ певних судин до вени спеціальним клеєм, що послабило ток крові та зменшило тиск.

Менш ніж за тиждень після втручання Соломійка поїхала додому. Тепер її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що у Києві прооперували дівчинку, яка народилася із чоловічими статевими органами. 12-річна дівчинка народилася з рідкісною патологією, пов'язаною з надлишковим виділенням корою наднирників чоловічих статевих гормонів.

Також раніше у Києві вперше у світі провели операцію на серці дитині в перші хвилини життя. В утробі матері у плода виявили несумісну з життям ваду серця. Жінка приїхала з Молдови до Києва, де досвідчені хірурги прооперували немовля одразу після народження та виправили ваду.