Босі і голодні: на Тернопольщині в халабуді виявили родину з 5 дітьми (фото)

Діти спали на засмальцьованому матраці, розміщеному на землі, а їжі не було зовсім, тоді як мати мала цигарки і викурювала їх одна за одною.

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У Тернопільській області працівники патрульної поліції в лісосмузі виявили родину з п'ятьма дітьми віком від 4 до 9 років, які проживали там в хижі. Діти спали на брудному матраці і ходили босі. Про це розповіла начальниця відділу зв'язків із громадськістю Патрульної поліції області Олеся М'ялковська.

"За 9 років роботи бачила всяке, але з таким сьогодні стикнулися вперше. Як завжди стандартний виїзд мобільної бригади, завершився нестандартним повідомленням про те, що в посадці проживає сім'я з дітьми просто в так званій халабуді. Приїхавши на місце, та з труднощами надибавши недохатку (збиті цвяхами кілька палок і обтягнуті аграрною плівкою), побачене ще більше шокувало", — написала вона.

Працівниця поліції розповіла, що вони прибули на місце об 11 годині ранку. В халабуді мешкала родина з 5 дітьми віком від 4 до 9 років. Вони спали фактично на землі — на засмальцьованому матраці, а епогеєм цього всього було ходіння босими ногами, без будь якого взуття чи шкарпеток.

Також Олеся Мялковська зауважила, що їжі не було зовсім, тоді як мати мала цигарки і викурювала їх одна за одною.

"Я знаю, що можливо багато хто скаже про те, що можливо в неї складні життєві обставини, вона потрапила в критичну ситуацію, або щось інше, але це — не виправдання. На запитання, що вона зробила, щоб вирішити цю проблему, куди зверталася, які дії вчиняла — у відповідь була лише тиша. Бо це для них, нажаль, норма", — написала поліцейська.

Вона додала, що дітей вилучили і передали працівникам Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради та медикам. Дітей оглянули, помили і нагодували.

Їхню подальшу долю вирішуватимуть спеціальні служби.

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