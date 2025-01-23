Государство начнет регулировать содержание никотина в паучах из-за жалоб потребителей

Выяснилось, что потребление паучей с высоким уровнем никотина (более 100 мг) вызывает проблемы со здоровьем: это подтверждают многочисленные выводы врачей.

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В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Министерство здравоохранения поступил ряд жалоб от граждан, в которых говорится о том, что паучи с высоким содержанием никотина, который превышает 100 мг, провоцируют проблемы со здоровьем. Поэтому специалисты указанных ведомств совместно с общественными деятелями, народными депутатами и представителями международных бизнес-ассоциаций 22 января обсудили вопрос о государственном регулировании содержания никотина в паучах, сообщает Фокус.

Во время встречи выступил Сергей Ткачук — председатель Госпродпотребслужбы, который заявил, что одной из приоритетных задач для урегулирования ситуации является наработка законодательных норм, которые будут контролировать содержание таких паучей.

"Наша первоочередная задача урегулировать на законодательном уровне оборот или содержание никотина в паучах и контроль за ними", — отметил во время выступления Ткачук.

Также глава службы отметил, что вопрос нужно решать немедленно, чтобы обеспечить здоровье украинцев.

Отметим, что сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрировано несколько законопроектов, которые рассматривают различные подходы к контролю содержания паучей. В частности речь идет о №12091-4, который ограничивает оборот никотиновых подушечек с содержанием никотина более 20 мг.

Добавим, что пока что Украина в этом вопросе отстает от европейских стандартов. В государствах Европейского Союза законодательно ограничена концентрация никотина в безтабачных продуктах до 20 мг на порцию, в то время как в Украине гражданам продают паучи, в которых концентрация никотина достигает 300 мг.

Отметим, что в отличие от сигарет, никотиновые подушечки не содержат смолистых веществ, поэтому считаются более безопасными. Однако они, как и сигареты, содержат вредный никотин.

Сейчас Верховная Рада приняла другой законопроект, по которому на паучи вводится акциз. По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такое решение будет приносить бюджету дополнительно 300 миллионов в год. Это произошло 16 января.

Напомним, о необходимости принятия быстрых решений для регулирования содержания никотина в паучах Фокус писал еще 12 декабря 2024 года. Тогда речь шла о том, что Украине следует взять пример со Швеции, где паучи — это безопасная альтернатива курению сигарет.

Также Фокус рассказывал, какие акцизы и другие изменения ожидают украинских автомобилистов в 2025 году.