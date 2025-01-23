Держава почне регулювати вміст нікотину в паучах через скарги споживачів

З'ясувалося, що споживання паучів з високим рівнем нікотину (більше 100 мг) викликає проблеми зі здоров’ям: це підтверджують численні висновки лікарів.

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До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерства охорони здоров’я надійшла низка скарг від громадян, в яких йдеться про те, що паучі з високим вмістом нікотину, який перевищує 100 мг, провокують проблеми зі здоров’ям. Відтак фахівці зазначених відомств спільно з громадськими діячами, народними депутатами та представниками міжнародних бізнес-асоціацій 22 січня обговорили питання про державне регулювання вмісту нікотину у паучах, повідомляє Фокус.

Під час зустрічі виступив Сергій Ткачук – голова Держпродспоживслужби, який заявив що одним з пріоритетних завдань для врегулювання ситуації є напрацювання законодавчих норм, що контролюватимуть вміст таких паучів.

"Наше першочергове завдання врегулювати на законодавчому рівні обіг або вміст нікотину в паучах та контроль за ними", – зазначив під час виступу Ткачук.

Також голова служби наголосив, що питання потрібно вирішувати негайно, аби забезпечити здоров’я українців.

Зазначимо, що наразі у Верховній Раді України зареєстровано кілька законопроєктів, які розглядають різні підходи до контролю вмісту паучів. Зокрема йдеться про №12091-4, який обмежує обіг нікотинових подушечок із вмістом нікотину понад 20 мг.

Додамо, що поки що Україна в цьому питанні відстає від європейських стандартів. В державах Європейського Союзу законодавчо обмежено концентрацію нікотину в безтютюнових продуктах до 20 мг на порцію, в той час як в Україні громадянам продають паучі, в яких концентрація нікотину сягає 300 мг.

Зазначимо, що на відміну від сигарет, нікотинові подушечки не містять смолистих речовин, тому вважаються безпечнішими. Однак вони, як і цигарки, містять шкідливий нікотин.

Наразі Верховна Рада ухвалила інший законопроєкт, за яким на паучі вводиться акциз. За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, таке рішення буде приносити бюджету додатково 300 мільйонів на рік. Це відбулося 16 січня.

Нагадаємо, про необхідність ухвалення швидких рішень задля регулювання вмісту нікотину у паучах Фокус писав ще 12 грудня 2024 року. Тоді йшлося про те, що Україні слід взяти приклад зі Швеції, де паучі – це безпечна альтернатива палінню цигарок.

Також Фокус розповідав, які акцизи та інші зміни очікують на українських автомобілістів у 2025 році.