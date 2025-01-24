"Десятилетиями никто и не подозревал": в селе Ивана Франко нашли новую вещь, связанную с его семьей

Также кроме плотницкого стола с зажимами для вытеснения и мерками для черчения были найдены двуручные пильницы, кованые сверла, плотницкий рейсмус и другое оборудование.

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На Львовщине в родном селе Ивана Франко Нагуевичи нашли плотницкий стол, на котором работал отец писателя Яков Франко. О невероятной находке сообщили в Государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи".

Плотничий стол нашли во дворе местной учительницы.

"Десятилетиями никто даже не подозревал, что в Нагуевичах, рядом с усадьбой Ивана Франко, в соседском доме, когда-нибудь повезет найти плотницкое оборудование, которое принадлежало кузнецу Якову Франко и его сыну Захару, которые впоследствии перешли в наследство внуку — Григорию, который в 1946 году стал первым директором восстановленного музея Ивана Франко в Нагуевичах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вещи плотницкого дела сохранились в хорошем состоянии до нашего времени.

Также кроме плотницкого стола с зажимами для вытеснения и мерками для черчения были найдены двуручные пильницы, кованые сверла, плотницкий рейсмус и другое оборудование.

Ученые установили, что генеалогически эта часть слободы перешла в наследство от Захария Франко его сыну Григорию, а от него третьей его дочери Анне Григорьевне Франко, по мужу Шумеляк (25.12.1916 г.р.)

Редкие артефакты поступят в фонды музея-усадьбы Ивана Франко, и уже в мае этого года их планируют презентовать посетителям.

"Уже скоро они будут экспонироваться непосредственно в стодоле Франков, то есть на своем историческом месте — там где более 160 лет бурлила хозяйка Якова и его сыновей, внуков и правнуков", — отметили в музее.

Напомним, что Львовский национальный литературно-мемориальный музей представил цифровую коллекцию произведений Ивана Франко, которая включает 300 оригинальных изданий его жизни и реставрацию еще 30 книг. Эта инициатива является частью проекта "Весь Франко: читай, слушай, смотри", в рамках которого восстановили 30 прижизненных изданий Франко.