"Десятиліттями ніхто й гадки не мав": у селі Івана Франка знайшли нову річ, пов'язану з його родиною

Також окрім теслярського столу із затискачами для витісування і мірками для креслення було знайдено дворучні пильниці, ковані свердла, теслярський рейсмус та інше обладнання.

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На Львівщині у рідному селі Івана Франка Нагуєвичі знайшли теслярський стіл, на якому працював батько письменника Яків Франко. Про неймовірну знахідку повідомили у Державному історико-культурному заповіднику "Нагуєвичі".

Теслярський стіл знайшли на обійсті місцевої вчительки.

"Десятиліттями ніхто навіть й гадки не мав, що у Нагуєвичах, поруч із садибою Івана Франка, у сусідській хаті, коли-небудь пощастить віднайти теслярське обладнання, яке належало ковалю Якову Франку та його сину Захару, які згодом перейшли у спадщину внукові – Григорію, який у 1946 році став першим директором відновленого музею Івана Франка в Нагуєвичах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що речі теслярства збереглися в доброму стані до нашого часу.

Також окрім теслярського столу із затискачами для витісування і мірками для креслення було знайдено дворучні пильниці, ковані свердла, теслярський рейсмус та інше обладнання.

Науковці встановили, що генеалогічно ця частина слободи перейшла у спадщину від Захарія Франка його сину Григорію, а від нього третій його доньці Ганні Григорівні Франко, по чоловікові Шумеляк (25.12.1916 р.н.)

Рідкісні артефакти надійдуть до фондів музею-садиби Івана Франка, і вже у травні цього року їх планують презентувати відвідувачам.

"Уже скоро вони будуть експонуватися безпосередньо у стодолі Франків, тобто на своєму історичному місці – там де понад 160 років вирувала господарка Якова і його синів, внуків та правнуків", — зазначили у музеї.

Нагадаємо, що Львівський національний літературно-меморіальний музей представив цифрову колекцію творів Івана Франка, яка включає 300 оригінальних видань його життя та реставрацію ще 30 книг. Ця ініціатива є частиною проєкту "Весь Франко: читай, слухай, дивись", в межах якого відновили 30 прижиттєвих видань Франка.