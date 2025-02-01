125 лет истории: что известно об одесском отеле "Бристоль", который РФ обстреляла 31 января (фото)

В результате атаки РФ на город Одессу вечером 31 января 2025 года пострадало историческое здание гостиницы "Бристоль", которое является составной ансамбля зданий исторического центра города.

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История одесского пятизвездочного отеля "Бристоль" насчитывает более 125 лет, за которые эти стены стали свидетелями и приняли значительное количество известных гостей и знаменитостей. Пока в вечер пятницы 31 января 2025 года армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе, нанеся серьезные разрушения этому местному памятнику архитектурного значения. Фокус кратко рассказывает историю одного из самых известных отелей города.

Строительство и первые годы

Отель "Бристоль" начали строить в конце XIX века, а сам процесс длился с 1898 по 1899 год. Главными создателями этого исторического шедевра были архитекторы Александр Бернардацци и Адольф Минкус.

Локация для "Бристоля" была выбрана чрезвычайно удачно: новый респектабельный отель расположился напротив Новой купеческой биржи (ныне здесь расположена Одесская филармония) и рядом со зданием Государственного банка. Во время своего открытия, роскошный отель был четырехэтажным зданием с элементами роскоши.

Отель "Бристоль" в Одессе (фото: открытые источники)

Свое название "Бристоль" получил от своего тезки в Австро-Венгрии, а само заведение очень быстро завоевало популярность среди зажиточных слоев населения. Одной из новинок отеля по тем временам стала система отопления немецкой фирмы ""Шеффер и Валькер", что позволяло гостям самим определять комфортную температуру в своих номерах.

Кроме невероятного интерьера и мебели, которые заказали в Берлине, особой изюминкой отеля была возможность всем желающим, кто жил в отеле, воспользоваться неслыханной услугой — заказать автомобиль с личным водителем.

После Февральской революции и большевистского переворота, заведение изменило свое название на "Красный", а с 1921 года в помещении гостиницы размещался "Опродкомгуб".

Гости и выдающиеся личности

Среди самых известных обитателей отеля были писатели Анри Барбюс, Иван Бунин и Теодор Драйзер. Также здесь в свое время жили легендарная авантюристка София Блювштейн, известная как "Сонька Золотая Ручка", а также американский писатель Джеймс Олдридж.

Интерьер "Бристоля" (фото: instagram.com/hotel.bristol.odesa)

Сам отель неоднократно становился местом съемок известных кинолент. В частности, в интерьерах "Бристоля" снимали ленту 1988 года "Приморский бульвар" и польско-советский фильм 1989 года "Дежа вю".

В новом тысячелетии

В начале 2000-х локация получила статус памятника архитектуры, а с 2002 по 2010 год "Бристоль" пережил масштабную реконструкцию. Во время длительного процесса изменений, проектировщики сменили покрытие стен современными шелковыми обоями, установили светильники начала 20 столетия с современным электропитанием.

Интерьер номеров (фото: instagram.com/hotel.bristol.odesa)

Интерьер номеров (фото: instagram.com/hotel.bristol.odesa)

Также во время реконструкции претерпела изменения зона отдыха и сами стены легендарного отеля — восстановили лепнину, усилили фундамент и стены из-за аварийного состояния здания. Также были созданы конференц-зал на 450 человек, спа и бассейн, изменена система номеров и построен тренажерный зал.

Цены и услуги

По данным платформы Booking.com, проживание для двух человек в стандартном номере, включая питание, стоит 127 239 грн на 30 дней. Сам отель предлагает 113 разнообразных номеров различных категорий — от "Мансард" до "Президентского Люкса".

Разрушения от удара РФ 31 января

Вечером пятницы 31 января ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе, в частности по исторической части города. В результате ряда взрывов, перед гостиницей образовалась воронка от падения ракеты.

Во время обстрела персонал отеля вовремя спустился в укрытие, однако несколько работников получили ранения. Из-за ракетной атаки значительные повреждения получило здание отеля — были выбиты стекла и рамы многих окон, а интерьер заведения получил серьезные повреждения.

Последствия удара РФ по отелю "Бристоль" (фото: Одесский городской совет)

Последствия удара РФ по отелю "Бристоль" (фото: Одесский городской совет)

Последствия удара РФ по отелю "Бристоль" (фото: Одесский городской совет)

Сейчас руководство заведения не сообщает о последствиях и сумме ущерба, а также не указывает, когда отель "Бристоль" возобновит свою работу.