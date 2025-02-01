125 років історії: що відомо про одеський готель "Бристоль", який РФ обстріляла 31 січня (фото)

Внаслідок атаки РФ на місто Одесу ввечері 31 січня 2025 року постраждала історична будівля готелю "Бристоль", яка є складовою ансамблю будівель історичного центру міста.

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Історія одеського п'ятизіркового готелю "Бристоль" налічує понад 125 років, за які ці стіни стали свідками та прийняли значну кількість відомих гостей і знаменитостей. Допоки у вечір п'ятниці 31 січня 2025 року армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, завдавши серйозних руйнувань цій місцевій пам'ятці архітектурного значення. Фокус коротко переповідає історію одного з найвідоміших готелів міста.

Будівництво та перші роки

Готель "Бристоль" розпочали будувати наприкінці XIX століття, а саме процес тривав з 1898 по 1899 рік. Головними творцями цього історичного шедевра були архітектори Олександр Бернардацці та Адольф Мінкус.

Локація для "Бристоля" була обрана надзвичайно вдало: новий респектабельний готель розташувався навпроти Нової купецької біржі (нині тут розташована Одеська філармонія) та поруч з будівлею Державного банку. Під час свого відкриття, розкішний готель був чотириповерховою будівлею з елементами розкоші.

Готель "Бристоль" в Одесі (фото: відкриті джерела)

Свою назву "Бристоль" отримав від свого тезки в Австро-Угорщині, а сам заклад дуже швидко завоював популярність серед заможних верств населення. Однією з новинок готелю на ті часи стала система опалення німецької фірми ""Шеффер і Валькер", що дозволяло гостям самим визначати комфортну температуру у своїх номерах.

Крім неймовірного інтер'єру та меблів, які замовили у Берліні, особливою родзинкою готелю була можливість всім охочих, хто мешкав у готелі, скористатися нечуваною послугою — замовити автомобіль з особистим водієм.

Після Лютневої революції та большевицького перевороту, заклад змінив свою назву на "Красний", а з 1921 року в приміщенні готелю розміщувався "Опродкомгуб".

Гості та визначні особи

Серед найвідоміших мешканців готелю були письменники Анрі Барбюс, Іван Бунін і Теодор Драйзер. Також тут свого часу мешкали легендарна авантюристка Софія Блювштейн, відома як "Сонька Золота Ручка", а також американський письменник Джеймс Олдрідж.

Сам готель неодноразово ставав місцем зйомок відомих кінострічок. Зокрема, в інтер'єрах "Бристоля" знімали стрічку 1988 року "Приморський бульвар" та польсько-радянський фільм 1989 року "Дежа вю".

В новому тисячолітті

На початку 2000-х локація отримала статус пам'ятки архітектури, а з 2002 по 2010 рік "Бристоль" пережив масштабну реконструкцію. Під тривалого процесу змін, проєктувальники змінили покриття стін сучасними шовковими шпалерами, встановили світильники початку 20 сторіччя з сучасним електроживленням.

Інтер'єр номерів (фото: instagram.com/hotel.bristol.odesa)

Інтер'єр номерів (фото: instagram.com/hotel.bristol.odesa)

Також під час реконструкції зазнала змін зона відпочинку та самі стіни легендарного готелю — відновили ліпнину, посилили фундамент і стіни через аварійний стан будівлі. Також були створені конференц-зал на 450 осіб, спа та басейн, змінено систему номерів та побудовано тренажерний зал.

Ціни та послуги

За даними платформи Booking.com, проживання для двох осіб у стандартному номері, включно з харчуванням, коштує 127 239 грн на 30 днів. Сам готель пропонує 113 різноманітних номерів різних категорій — від "Мансард" до "Президентського Люксу".

Руйнування від удару РФ 31 січня

Ввечері п'ятниці 31 січня ЗС РФ завдала ракетного удару по Одесі, зокрема по історичній частині міста. В результаті низки вибухів, перед готелем утворилася вирва від падіння ракети.

Під час обстрілу персонал готелю вчасно спустився в укриття, однак кілька працівників зазнали поранень. Через ракетну атаку значних пошкоджень зазнала будівля готелю — були вибиті шибки та рами багатьох вікон, а інтер'єр закладу зазнав серйозних пошкоджень.

Наслідки удару РФ по готелю "Бристоль" (фото: Одеська міська рада)

Наслідки удару РФ по готелю "Бристоль" (фото: Одеська міська рада)

Наслідки удару РФ по готелю "Бристоль" (фото: Одеська міська рада)

Наразі керівництво закладу не повідомляє про наслідки та суму збитків, а також не вказує, коли готель "Бристоль" поновить свою роботу.