До -16 градусов мороза, снег и гололедица: синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Украине

На фоне снижения температуры воздуха пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южных и местами центральных областях с дождем. Ветер будет преобладать северо-западного направления.

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В Украину атмосферный фронт принес холодный арктический воздух с севера Европы. Из-за этого температура на территории страны снизится. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на фоне снижения температуры воздуха пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южных и местами центральных областях с дождем. Ветер будет преобладать северо-западного направления. На дорогах ожидается формирование гололеда и снежного наката, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательнее.

Погода на завтра 15 февраля

В западных областях ночью ожидается небольшой умеренный снег, особенно в Карпатах. Днем обойдется без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4 -9 в Карпатах до -13; днем -2 -7, на Закарпатье -2 +3.

В северной части страны ночью прогнозируется небольшой снег, днем без существенных осадков. на дорогах тоже будет скользко, а ветер прогнозируется северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2 -7, днем -1 -6.

В центральных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Возможно налипание мокрого снега, метель, слабый гололед.

Днем в Днепропетровской и Полтавской областях сохранится небольшой снег, на остальной территории региона без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, утром и днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3 +2.

Погода на завтра 15 февраля

На юге ожидается дождь с переходом в мокрый снег. В Приазовье и Крыму местами значительные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -1 +5 °С, в течение дня ожидается снижение до -3 +2.

В восточных областях прогнозируют мокрый снег, на Донбассе с дождем. Местами налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3 +2.

Воскресенье, 16 февраля:

В западных регионах Украины выпадет небольшой снег, дороги превратятся в каток. Ветер западного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -6 -11, в Карпатах до -15 °С; днем -1 -6, на Закарпатье 0 +2.

В северных регионах предусматривают небольшой снег. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. На термометрах будет показывать -11 -16, днем температура будет колебаться в пределах -3 -8.

В центральных части страны ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -7 -12 °С, днем -1 -6.

Погода на 16 февраля

В южной половине страны прогнозируется сухая и прохладная погода, но тоже с гололедом. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4 -9, днем -4 +1.

В восточных областях осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -10 -15, днем будет колебаться в пределах -4 -9.

Напомним, что по словам синоптика Натальи Диденко, 15-16 февраля ожидаются сильные осадки, похолодание и гололедица на дорогах. Погода может измениться ориентировочно с 24 февраля.