До -16 градусів морозу, сніг і ожеледиця: синоптики прогнозують нову хвилю похолодання в Україні

На тлі зниження температури повітря пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південних та місцями центральних областях з дощем. Вітер переважатиме північно-західного напрямку.

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До України атмосферний фронт приніс холодне арктичне повітря з півночі Європи. Через це температура на території країни знизиться. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич .

За його словами, на тлі зниження температури повітря пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південних та місцями центральних областях з дощем. Вітер переважатиме північно-західного напрямку. На дорогах очікується формування ожеледиці та снігового накату, тому водіям та пішоходам слід бути уважнішими.

Погода на завтра 15 лютого

У західних областях вночі очікується невеликий помірний сніг, особливо у Карпатах. Вдень обійдеться без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4 -9 у Карпатах до -13; вдень -2 -7, на Закарпатті -2 +3.

У північній частині країни вночі прогнозується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. на дорогах теж буде слизько, а вітер прогнозується північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2 -7, вдень -1 -6.

У центральних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем. Можливе налипання мокрого снігу, хуртовина, слабка ожеледь.

Вдень у Дніпропетровській та Полтавській областях утримається невеликий сніг, на решті території регіону без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3 +2.

Погода на завтра 15 лютого

На півдні очікується дощ із переходом у мокрий сніг. У Приазов'ї та Криму місцями значні опади. В окремих районах налипання мокрого снігу, подекуди ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1 +5 °С, протягом дня очікується зниження до -3 +2.

У східних областях прогнозують мокрий сніг, на Донбасі з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3 +2.

Неділя, 16 лютого:

У західних регіонах України випаде невеликий сніг, дороги перетворяться на ковзанку. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6 -11, у Карпатах до -15 °С; вдень -1 -6 , на Закарпатті 0 +2.

У північних регіонах передбачають невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. На термометрах показуватиме -11 -16, вдень температура коливатиметься в межах -3 -8.

У центральних частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -7 -12 °С, вдень -1 -6.

Погода на 16 лютого

У південній половині країни прогнозується суха та прохолодна погода, але теж з ожеледицею. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4 -9, вдень -4 +1.

У східних областях опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -10 -15, вдень коливатиметься в межах -4 -9.

Нагадаємо, що за словами синоптикині Наталії Діденко, 15-16 лютого очікуються сильні опади, похолодання та ожеледиця на дорогах. Погода може змінитись орієнтовно з 24 лютого.