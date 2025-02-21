"Весна уже подмигивает": какой будет погода в Украине на выходных и отступят ли морозы

По словам синоптика Натальи Диденко, ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается уже со следующей недели.

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Погоду в Украине в ближайшие дни будет определять антициклон, который расположился над страной. Благодаря ему в большинстве областей будет царить сухая погода без осадков. Только на востоке страны в воскресенье, 23 февраля, ожидается снег из-за влияния циклона с востока. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в пятницу, 21 февраля.

Погода в Украине: прогноз на выходные

По словам Диденко, морозы в Украине пока будут держаться. В ночные часы температура будет опускаться до -10...-17 градусов, а днем в большинстве областей будет колебаться в пределах -2...-7 градусов.

В западных регионах будет значительно теплее — от -1 мороза до +5 градусов.

Над Украиной расположился антициклон Фото: Наталка Діденко

В Киеве в субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, осадков не ожидается. Ночная температура будет снижаться до -12...-14 градусов, а днем будет держаться на уровне -2...-4 градусов.

"Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля. Весна нам уже подмигивает", — отметила Диденко.

Предупреждение о ледовых явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что в связи с усилением ледовых процессов 20-21 февраля возможны резкие колебания уровней воды, однако без угрозы негативных последствий. На реках суббассейна Припяти в Волынской, Ровенской и Житомирской областях уровень воды может меняться на 0,1-0,5 м в сутки. На Верхнем Днепре и Десне (Черниговская, Киевская области) эти колебания составят 0,1-0,4 м.

Предупреждение о ледовых явлениях 21-23 февраля Фото: Укргидрометцентр

С 21 по 23 февраля, из-за снижения температуры, на участке Днестра от Залещиков до верховья Днестровского водохранилища (Тернопольская, Черновицкая области) ожидается активное ледообразование. Это может привести к образованию ледовых заторов и резким изменениям уровня воды на 0,3-1,0 м. В то же время угрозы негативных последствий нет.

Антициклональная погода и низкие температуры способствуют интенсивному замерзанию рек и водохранилищ, что может привести к формированию ледостава. Синоптики предостерегают — ледовый покров остается непрочным, поэтому выходить на лед или находиться на нем опасно.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 21 февраля погода в Украине будет сухой и холодной. Температура воздуха днем будет -1...-6 градусов.