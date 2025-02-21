"Весна вже підморгує": якою буде погода в Украні на вихідних і чи відступлять морози

За словами синоптикині Наталії Діденко, ослаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується вже з наступного тижня.

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Погоду в Україні найближчими днями визначатиме антициклон, який розташувався над країною. Завдяки йому у більшості областей пануватиме суха погода без опадів. Лише на сході країни в неділю, 23 лютого, очікується сніг через вплив циклону зі сходу. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у п'ятницю, 21 лютого.

Погода в Україні: прогноз на вихідні

За словами Діденко, морози в Україні поки що триматимуться. У нічні години температура опускатиметься до -10…-17 градусів, а вдень у більшості областей коливатиметься в межах -2…-7 градусів.

У західних регіонах буде значно тепліше — від -1 морозу до +5 градусів.

Над Україною розташувався антициклон Фото: Наталка Діденко

У Києві у суботу та неділю, 22 та 23 лютого, опадів не очікується. Нічна температура знижуватиметься до -12…-14 градусів, а вдень триматиметься на рівні -2…-4 градусів.

"Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого. Весна нам вже підморгує", — зазначила Діденко.

Попередження про льодові явища

В Укргідрометцентрі попередили, що у зв’язку з посиленням льодових процесів 20-21 лютого можливі різкі коливання рівнів води, проте без загрози негативних наслідків. На річках суббасейну Прип’яті у Волинській, Рівненській та Житомирській областях рівень води може змінюватися на 0,1-0,5 м за добу. На Верхньому Дніпрі та Десні (Чернігівська, Київська області) ці коливання становитимуть 0,1-0,4 м.

Попередження про льодові явища 21-23 лютого Фото: Укргідрометцентр

З 21 по 23 лютого, через зниження температури, на ділянці Дністра від Заліщиків до верхів’я Дністровського водосховища (Тернопільська, Чернівецька області) очікується активне льодоутворення. Це може призвести до утворення льодових заторів та різких змін рівня води на 0,3-1,0 м. Водночас загрози негативних наслідків немає.

Антициклональна погода та низькі температури сприяють інтенсивному замерзанню річок і водосховищ, що може призвести до формування льодоставу. Синоптики застерігають — льодовий покрив залишається неміцним, тож виходити на лід або перебувати на ньому небезпечно.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що 21 лютого погода в Україні буде сухою та холодною. Температура повітря вдень буде -1…-6 градусів.