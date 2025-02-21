Местами до -20: синоптики прогнозируют усиление морозов в Украине

Антициклон с севера продержится все выходные и даже задержится в понедельник. Температура ближайшие 3 дня будет примерно одинаковой

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Украине ожидается еще одна волна холода, и уже вскоре морозы снова окрепнут. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

По ее словам, антициклон с севера продержится все выходные и даже задержится в понедельник. В то же время будет меньше облачности, а морозы снова усилятся.

Ночь на субботу ожидается более морозной, а температура ближайшие 3 дня будет примерно одинаковой. Ночью -11 — -16 градусов, север, северо-восток, ближайшей ночью также и в Карпатах местами -17 -20 градусов — то есть будет еще одна волна холода.

Днем ожидается -1 -7 градусов практически в большинстве областей. Несколько теплее будет на крайнем западе и юге. Там ночью столбик термометра покажет -6 -14 градусов, днем от -3 и уже до +3 градусов.

В Крыму может быть небольшой снег.

"Именно на выходных самые низкие температурные показатели будут в обзорной синоптической перспективе. А в дальнейшем наоборот — уже последние февраля и первые дни марта будут с повышением температурных показателей. Особенно в дневные часы это будет ощущаться", — рассказала Наталья Птуха.

Напомним, что по словам синоптика Натальи Диденко, ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается уже со следующей недели.