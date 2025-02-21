Місцями до -20: синоптики прогнозують посилення морозів в Україні

Антициклон з півночі протримається всі вихідні й навіть затримається у понеділок. Температура найближчі 3 дні буде приблизно однаковою

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Україні очікується ще одна хвиля холоду, і вже незабаром морози знову зміцніють. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

За її словами, антициклон з півночі протримається всі вихідні й навіть затримається у понеділок. Водночас буде менше хмарності, а морози знову посиляться.

Ніч на суботу очікується більш морозною, а температура найближчі 3 дні буде приблизно однаковою. Вночі -11 – -16 градусів, північ, північний схід, найближчої ночі також і в Карпатах місцями -17 -20 градусів — тобто буде ще одна хвиля холоду.

Вдень очікується -1 -7 градусів практично в більшості областей. Дещо тепліше буде на крайньому заході та півдні. Там вночі стовпчик термометра покаже -6 -14 градусів, удень від -3 і вже до +3 градусів.

У Криму може бути невеликий сніг.

"Саме на вихідних найнижчі температурні показники будуть в оглядній синоптичній перспективі. А надалі навпаки – уже останні лютого й перші дні березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо в денні години це буде відчуватися", — розповіла Наталія Птуха.

Нагадаємо, що за словами синоптикині Наталії Діденко, ослаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується вже з наступного тижня.