Пойдут "плюсы": синоптики рассказали о погоде на неделю

До конца февраля сохранится морозная и сухая погода в большинстве областей Украины.

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Устойчивое господство антициклона над Восточной Европой обеспечит в Украине морозную и преимущественно сухую погоду в следующие 5 суток. Однако, уже в выходные, начиная с южных и западных областей ожидается поступление к нам более теплой и влажной воздушной массы. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на фоне активизации циклонической деятельности, в большинстве областей в первые дни марта пройдут осадки в виде снега и дождя, а температурный фон существенно повысится.

В понедельник, 24 февраля, на востоке страны, а также на Днепропетровщине ожидается небольшой снег, слабая метель. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер на Левобережье страны северный, 7 — 12 м/с; на Правобережье переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура -6-12, в северных и центральных регионах местами морозы окрепнут до -13-20. Днем воздух прогреется до -2+4, в северных и восточных областях -2-7.

Во вторник, 25 февраля, на востоке страны, а также в Приазовье сохранится облачная погода с небольшим снегом. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, на востоке порывистый. Температура воздуха в ночное время составит -7-13, в северных и центральных областях -14-21, на Закарпатье -3-8. Днем температура воздуха ожидается в пределах -5+1, на крайнем западе +2+7.

Погода в Украине на 25 февраля

В среду, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -14-19, в западных и южных областях -7-13; днем -4+3 °С, на крайнем западе +4+7.

В четверг, 27 февраля, в Украине сохранится сухая и спокойная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Столбики термометров ночью будут показывать -12-17, в западных и южных областях -6-11; днем -2+4, в южных и западных областях +5+8.

Погода в Украине на 27 февраля

В пятницу, 28 февраля, днем в западных и местами северных регионах пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман и гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2-7, в северных и восточных регионах -8-14; днем 0+5, в центральных, южных и западных областях +2+7.

Погода в Украине на 28 февраля

В субботу, 1 марта, прогнозируют мокрый снег и дождь на большинстве территории. Местами возможен туман, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4+1 °С, на востоке страны -5-10; днем 0+5, в южных областях +2+7.

В воскресенье, 2 марта, в Украине местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в южной половине и Крыму с дождем. Местами туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно западной четверти, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3+2, днем 0+5, на юге до +7.

Напомним, что 24 февраля в Украине будет преимущественно солнечная погода без существенных осадков. Лишь в восточных областях возможен небольшой снег, который к концу дня постепенно прекратится.