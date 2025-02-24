Підуть "плюси": синоптики розповіли про погоду на тиждень

До кінця лютого утримається морозна та суха погода у більшості областей України.

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Стійке панування антициклону над Східною Європою забезпечить в Україні морозну та переважно суху погоду у наступні 5 діб. Проте, вже у вихідні, починаючи з південних та західних областей очікується надходження до нас більш теплої та вологої повітряної маси. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на тлі активізації циклонічної діяльності, у більшості областей в перші дні березня пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, а температурний фон суттєво підвищиться.

У понеділок, 24 лютого, на сході країни, а також на Дніпропетровщині очікується невеликий сніг, слабка хуртовина. На решті території України без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер на Лівобережжі країни північний, 7 — 12 м/с; на Правобережжі змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура -6-12 , у північних та центральних регіонах місцями морози зміцніють до -13-20. Вдень повітря прогріється до -2+4, у північних та східних областях -2-7.

У вівторок, 25 лютого, на сході країни, а також у Приазов'ї утримається хмарна погода з невеликим снігом. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на сході поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме -7-13, у північних та центральних областях -14-21, на Закарпатті -3-8. Вдень температура повітря очікується в межах -5+1, на крайньому заході +2+7.

Погода в Україні на 25 лютого

У середу, 26 лютого, на всій території України очікується малохмарна погода без опадів, місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -14-19, у західних та південних областях -7-13; вдень -4+3 °С, на крайньому заході +4+7.

У четвер, 27 лютого, в Україні утримається суха та спокійна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть -12-17, у західних та південних областях -6-11; вдень -2+4, у південних та західних областях +5+8.

Погода в Україні на 27 лютого

У п'ятницю, 28 лютого, вдень у західних та місцями північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман і ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2-7, у північних та східних регіонах -8-14; вдень 0+5, у центральних, південних та західних областях +2+7.

Погода в Україні на 28 лютого

У суботу, 1 березня, прогнозують мокрий сніг і дощ на більшості території. Подекуди можливий туман, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4+1 °С, на сході країни -5-10; вдень 0+5, у південних областях +2+7.

У неділю, 2 березня, в Україні місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг, у південній половині та Криму з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3+2, вдень 0+5, на півдні до +7.

Нагадаємо, що 24 лютого в Україні буде переважно сонячна погода без істотних опадів. Лише у східних областях можливий невеликий сніг, який до кінця дня поступово припиниться.