Поступово приходить потепління: як зміниться погода в Україні

Весняне тепло замінить холоди, але відбудеться це без різких стрибків температури.

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24 лютого в Україні буде переважно сонячна погода без істотних опадів. Лише у східних областях можливий невеликий сніг, який до кінця дня поступово припиниться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Морози все ще тримаються, нагадуючи, що зима не поспішає відступати. Найхолодніше буде на півночі країни — вночі температура опуститься до -10...-16°C. В інших регіонах очікується -9...-12°C, а в західних і південних областях від -3 до -9°C.

У понеділок, 24 лютого, теплою стане погода на заході України — стовпчики термометрів піднімуться до +2...+6°C. В інших регіонах прогнозується від -3 до +2°C, а на сході все ще холодно — вдень очікується -3...-7°C.

У Києві день обіцяє бути сонячним і без опадів, хоча вночі температура знизиться до -12...-14°C. Удень потеплішає до -2...0°C — це перші ознаки наближення весни.

З 25-26 лютого морози почнуть поступово слабшати, а температура повітря піде вгору. Однак у східних областях потепління затримається — там значне підвищення температури можливе лише ближче до 1 березня.

"Швидкого переходу до весняної погоди не варто очікувати — потепління відбуватиметься поступово, без різких стрибків. Попереду ще кілька морозних ночей, але весна вже впевнено наближається", — додала вона.

Нагадаємо, 18 лютого синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, коли в Україні потеплішає. За її словами, поточний тиждень і вихідні принесуть найбільше морозів і снігу за всю нинішню зиму.

14 лютого ЗМІ писали, що в Японії відбувся міжнародний турнір із гри в сніжки. Понад 120 команд боролися за приз у гірському містечку Уонума.