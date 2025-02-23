Постепенно приходит потепление: как изменится погода в Украине

Весенее тепло заменит холода, но произойдет это без резких скачков температуры.

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24 февраля в Украине будет преимущественно солнечная погода без существенных осадков. Лишь в восточных областях возможен небольшой снег, который к концу дня постепенно прекратится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Морозы все еще держатся, напоминая, что зима не торопится отступать. Холоднее всего будет на севере страны — ночью температура опустится до -10…-16°C. В других регионах ожидается -9…-12°C, а в западных и южных областях от -3 до -9°C.

В понедельник, 24 февраля, теплой станет погода на западе Украины – столбики термометров поднимутся до +2…+6°C. В других регионах прогнозируется от -3 до +2°C, а на востоке все еще холодно — днем ​​ожидается -3…-7°C.

В Киеве день обещает быть солнечным и без осадков, хотя ночью температура снизится до -12…-14°C. Днем потеплеет до -2…0°C – это первые признаки приближения весны.

С 25-26 февраля морозы начнут постепенно ослабевать, а температура воздуха пойдет вверх. Однако в восточных областях потепление задержится – там значительное повышение температуры возможно только ближе к 1 марта.

"Быстрого перехода к весенней погоде не стоит ожидать – потепление будет происходить постепенно, без резких скачков. Предстоит еще несколько морозных ночей, но весна уже уверенно приближается", — добавила она.

Напомним, 18 февраля синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине потеплеет. По ее словам, текущая неделя и выходные принесут больше всего морозов и снега за всю нынешнюю зиму.

14 февраля СМИ писали, что в Японии прошел международный турнир по игре в снежки. Более 120 команд боролись за приз в горном городке Уонума.