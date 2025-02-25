Весна наступит постепенно, а в марте будут осадки: какой будет погода в Украине

С 25 февраля в Украине станет заметно теплее. На погоду в Украине будет влиять зона высокого атмосферного давления.

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Зима в Украине подходит к концу. Какой будет погода в Украине, когда станет теплее и какими будут первые дни весны, рассказала синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе на погоду в Украине.

Над Украиной расположился антициклон, его центр прямо над территорией нашей страны. Поэтому не следует ожидать, что морозы закончатся. Однако ослабление холодов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля.

В дальнейшем температура еще повысится, но начнутся и осадки. В частности, сегодня на западе Украины потеплеет уже до +3...+8 градусов.

"В дальнейшем морозы постепенно будут ослабевать, день будет становиться теплее", — прогнозирует Наталка Диденко.

По ее словам, с началом марта в нашу страну придут ощутимые осадки. Ожидается мокрый снег и дождь.

"Замечу, что любителям сенсаций здесь ничего не поймать — изменение на весеннюю погоду, на потепление будет происходить постепенно, спокойно, без рывков до +15... Но с такими кусачими морозами еще где-то две-три ночи", — уточнила Диденко.

Потепление в Украине

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха подтвердила, что на этой неделе прогнозируется изменение погодных условий и постепенное повышение температуры.

По ее словам, потепление будет происходить постепенно, без резких скачков. До 27 февраля на погодные условия еще будет влиять зона высокого атмосферного давления.

Значительных осадков пока не ожидается. По прогнозу погоды в Украине только 25 февраля в восточных регионах возможен незначительный снег.

Холодная воздушная масса постепенно будет смещаться на восток и северо-восток от Украины. Наиболее ощутимое ослабление морозов прогнозируется в западных областях и на юге страны, особенно 27-28 февраля.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич 24 февраля сообщал, что устойчивое господство антициклона над Восточной Европой обеспечит в Украине морозную и преимущественно сухую погоду в следующие 5 суток.