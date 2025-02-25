Весна настане поступово, а в березні будуть опади: якою буде погода в Україні

Від 25 лютого в Україні стане помітно тепліше. На погоду в Україні впливатиме зона високого атмосферного тиску.

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Зима в Україні добігає кінця. Якою буде погода в Україні, коли стане тепліше та якими будуть перші дні весни, розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі на погоду в Україні.

Над Україною розташувався антициклон, його центр прямо над територією нашої країни. Тому не слід очікувати, що морози закінчаться. Проте послаблення холодів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого.

Надалі температура ще підвищиться, але почнуться й опади. Зокрема, сьогодні на заході України потеплішає вже до +3…+8 градусів.

"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим", — прогнозує Наталка Діденко.

За її словами, з початком березня до нашої країни прийдуть відчутні опади. Очікується мокрий сніг та дощ.

"Зауважу, що любителям сенсацій тут нічого не зловити — зміна на весняну погоду, на потепління буде відбуватися поступово, спокійно, без ривків до +15… Але із такими кусючими морозами ще десь дві-три ночі", — уточнила Діденко.

Потепління в Україні

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха підтвердила, що цього тижня прогнозується зміна погодних умов та поступове підвищення температури.

За її словами, потепління буде відбуватися поступово, без різких стрибків. До 27 лютого на погодні умови ще впливатиме зона високого атмосферного тиску.

Значних опадів поки не очікується. За прогнозом погоди в Україні лише 25 лютого у східних регіонах можливий незначний сніг.

Холодна повітряна маса поступово зміщуватиметься на схід та північний схід від України. Найбільш відчутне ослаблення морозів прогнозується в західних областях і на півдні країни, особливо 27-28 лютого.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич 24 лютого повідомляв, що стійке панування антициклону над Східною Європою забезпечить в Україні морозну та переважно суху погоду у наступні 5 діб.