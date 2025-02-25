57% поляков выступают за скорейшее заключение мира между РФ и Украиной: соцопрос

Фактически 6 из 10 поляков считают, что Украина должна заключить мир с Россией. А подавляющее большинство опрошенных мужчин считает, что Украина должна продолжать бороться.

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Подавляющее большинство граждан Польши поддерживают быстрое заключение мира между Россией и Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса студии Opinia24 для Радио ZET.

Социологи задали полякам вопрос: "Как сейчас должна вести себя Украина в условиях войны?".

Ответы распределились следующим образом:

"Не прекращать борьбу" — указали 30% респондентов;

"Стремиться быстро заключить мир" — выбрали 57% опрошенных;

"Не знаю/трудно сказать — ответили 13% поляков.

При этом мужчины (35%) больше, чем женщины (26%), ответили, что Украине "не надо бросать борьбу", 55% мужчин и 59% женщин высказали мнение, что надо "быстро стремиться к заключению мира", а каждый десятый мужчина (10%) и примерно каждая шестая женщина (15%) признали, что не имеют своего мнения по этому поводу.

В то же время 47% поляков считают, что Украина не должна уступать в борьбе с Россией. В то же время это самый высокий процент тех, кто поддерживает продолжение борьбы с агрессором, если принимать во внимание избирателей отдельных политических группировок.

Опрос был проведен в январе 2025 года с помощью телефонных интервью и онлайн-интервью. Участие в нем приняли 1000 поляков в возрасте от 18 до 29 лет.

Напомним, что 25 февраля сообщалось, что 46% немцев не хотят, чтобы их страна оказывала военную помощь Украине. Результаты опроса показали, что в целом против помощи Украине выступает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (57%).