57% поляків виступають за швидке укладення миру між РФ та Україною: соцопитування

Фактично 6 із 10 поляків вважають, що Україна має укласти мир із Росією. А переважна більшість опитаних чоловіків вважає, що Україна має продовжувати боротися.

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Переважна більшість громадян Польщі підтримують швидке укладання миру між Росією та Україною. Про це свідчать результати опитування студії Opinia24 для Радіо ZET.

Соціологи поставили полякам запитання: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?".

Відповіді розподілилися таким чином:

"Не припиняти боротьбу" – вказали 30% респондентів;

"Прагнути швидко укласти мир" – вибрали 57% опитаних;

"Не знаю/важко сказати — відповіли 13% поляків.

При цьому чоловіки (35%) більше, ніж жінки (26%), відповіли, що Україні "не треба кидати боротьбу" , 55% чоловіків і 59% жінок висловили думку, що треба "швидко прагнути до укладення миру", а кожен десятий чоловік (10%) і приблизно кожна шоста жінка (15%) визнали, що не мають своєї думки з цього приводу.

Водночас 47% поляків вважають, що Україна не повинна поступатися у боротьбі з Росією. Водночас це найвищий відсоток тих, хто підтримує продовження боротьби з агресором, якщо брати до уваги виборців окремих політичних угруповань.

Опитування було проведене у січні 2025 року за допомогою телефонних інтерв’ю та онлайн-інтерв’ю. Участь у ньому взяли 1000 поляків віком від 18 до 29 років.

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося, що 46% німців не хочуть, щоб їхня країна надавала військову допомогу Україні. Результати опитування показали, що загалом проти допомоги Україні виступає молодь віком від 18 до 29 років (57%).