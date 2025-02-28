Повышение температуры днем и до -13 ночью: какой будет погода на выходных

В первые дни марта в результате поступления на территорию Украины теплого и влажного воздуха с запада ожидается преимущественно облачная погода с небольшим снегом и дождем.

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Следующие двое суток в Украине будет фиксироваться повышение температуры, а также небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в первые дни марта в результате поступления на территорию Украины теплого и влажного воздуха с запада ожидается преимущественно облачная погода с небольшим снегом и дождем. Также не исключены туманы и слабое налипание мокрого снега.

Погода на завтра, субботу 1 марта

В западных областях ночью ожидается мокрый снег, временами с дождем, днем без существенных осадков. Кое-где туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2+3, днем +3+8.

В северных областях ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2-7, в Сумской области до -10; днем -3+2.

В центральных регионах Украины в субботу, 1 марта, будет преимущественно без осадков. Лишь на западе Черкасской и Кировоградской областей днем пройдет небольшой снег/мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -2-7, днем 0+5.

На юге и в Крыму будет переменная облачность и без осадков. Только в Одесской области прогнозируется мокрый снег с дождем. Кое-где возможен туман. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -4+1 °С, днем +2+7.

На востоке будет сухо и прохладно. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5 — 10 м/с. Температура ночью -8-13, днем -4+1.

Погода в Украине 1 марта

Погода на воскресенье, 2 марта

В западных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. В Карпатах ожидается умеренный снегопад. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3+2, днем -1+4.

На севере страны пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный, 3 — 8 м/с. Столбики термометров покажут 0-5, днем +1+6.

В центральных регионах прогнозируют небольшой снег, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах 0-5, днем +1+6.

На юге будет местами небольшой дождь с мокрым снегом, в Одесской области умеренные осадки. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью -3+2, днем +2+7.

В восточных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -6-11 °С, днем -2+3.

Погода в Украине 2 марта

Напомним, что ранее сообщалось, что в конце февраля в Украину придет тепло. Кое-где воздух прогреется до +16 градусов.