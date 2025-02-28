Підвищення температури вдень і до -13 вночі: якою буде погода на вихідних

У перші дні березня внаслідок надходження на територію України теплого та вологого повітря із заходу очікується переважно хмарна погода з невеликим снігом та дощем.

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Наступні дві доби в Україні буде фіксуватися підвищення температури, а також невеликі опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, у перші дні березня внаслідок надходження на територію України теплого та вологого повітря із заходу очікується переважно хмарна погода з невеликим снігом та дощем. Також не виключені тумани та слабке налипання мокрого снігу.

Погода на завтра, суботу 1 березня

У західних областях вночі очікується мокрий сніг, часом з дощем, вдень без істотних опадів. Подекуди туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2+3, вдень +3+8.

У північних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройде сніг та мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2-7, на Сумщині до -10; вдень -3+2.

У центральних регіонах України у суботу, 1 березня, буде переважно без опадів. Лише на заході Черкаської та Кіровоградської областей вдень пройде невеликий сніг / мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -2-7, вдень 0+5.

На півдні та у Криму буде мінлива хмарність і без опадів. Лише на Одещині прогнозується мокрий сніг з дощем. Подекуди можливий туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -4+1 °С, вдень +2+7.

На сході буде сухо і прохолодно. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура вночі -8-13, вдень -4+1.

Погода в Україні 1 березня

Погода на неділю, 2 березня

У західних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем. У Карпатах очікується помірний снігопад. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3+2, вдень -1+4.

На півночі країни пройде невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західний, 3 – 8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 0-5, вдень +1+6.

У центральних регіонах прогнозують невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах 0-5, вдень +1+6.

На півдні буде місцями невеликий дощ із мокрим снігом, на Одещині помірні опади. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі -3+2, вдень +2+7.

У східних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -6-11 °С, вдень -2+3.

Погода в Україні 2 березня

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що наприкінці лютого в Україну прийде тепло. Подекуди повітря прогріється до +16 градусів.