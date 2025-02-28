Разоблачили благодаря мальчику: новые подробности дела учителя физкультуры с Харьковщины, который насиловал детей

Педагог годами развращал несовершеннолетних ребят, которые приходили к нему на занятия. В полицию начали приходить уже взрослые мужчины, которые в детстве ходили в футбольный кружок и стали жертвами тренера.

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Учителю физкультуры из Харьковской области грозит пожизненное заключение по обвинению в изнасиловании учеников. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств. Об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Педагог годами развращал несовершеннолетних ребят, которые приходили к нему на занятия.

"Материалы этого дела мы получили от Генеральной прокуратуры Латвийской республики. Именно там сейчас находится парень, который стал одной из жертв извращенца, но много лет боялся рассказать. Сейчас ему уже семнадцать, он работал с психологом и сообщил шокирующие подробности", — рассказал Болвинов.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

По его словам, удалось установить, что жертв учителя было гораздо больше, а после обнародования информации об этом деле, добавились еще эпизоды.

"К нам пошли уже взрослые мужчины, которые в детстве ходили в футбольный кружок, отдыхали в детском лечебно-оздоровительном центре под Харьковом. Выяснилось, что в разное время, на каждом из мест своей работы тренером или учителем подозреваемый принуждал детей к сексуальным контактам", — рассказал руководитель следственного отдела полиции Харьковщины.

Сергей Болвинов рассказал, что учитель чувствовал, что его задержат, и скрывался в Почаевской лавре. Несмотря на это его задержали и уже вручили обвинительный акт по статье изнасилование несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет.

"Разоблачить и задержать этого извращенца удалось только благодаря тому, что один из мальчиков заговорил", — рассказал правоохранитель.

Он призвал родителей говорить со своими детьми, а детей — не молчать.

Напомним, что ранее Сергей Болвинов рассказал историю жительницы Харьковской области, которую похитил российский военный и вывез в Белгород. Там он держал ее в закрытом доме полтора года и насиловал. Девушке удалось сбежать с территории РФ и сейчас с ней работают психологи