Викрили завдяки хлопчику: нові подробиці справи вчителя фізкультури з Харківщини, який ґвалтував дітей

Педагог роками розбещував неповнолітніх хлопців, які приходили до нього на заняття. До поліції почали приходити вже дорослі чоловіки, які в дитинстві ходили до футбольного гуртка і стали жертвами тренера.

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Вчителю фізкультури з Харківщини загрожує довічне ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні учнів. Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів. Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Педагог роками розбещував неповнолітніх хлопців, які приходили до нього на заняття.

"Матеріали цієї справи ми отримали від Генеральної прокуратури Латвійської республіки. Саме там зараз перебуває хлопець, який став однією з жертв збоченця, але багато років боявся розповісти. Зараз йому вже сімнадцять, він працював з психологом та повідомив подробиці, які шокують", — розповів Болвінов.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

За його словами, вдалося встановити, що жертв вчителя було набагато більше, а після оприлюднення інформації про цю справу, додалися ще епізоди.

"До нас пішли вже дорослі чоловіки, які в дитинстві ходили до футбольного гуртка, відпочивали в дитячому лікувально-оздоровчому центрі під Харковом. З’ясувалося, що в різні часи, на кожному з місць своєї роботи тренером або вчителем підозрюваний примушував дітей до сексуальних контактів", — розповів керівник слідчого відділу поліції Харківщини.

Сергій Болвінов розповів, що вчитель відчував, що його затримають, і переховувався в Почаївській лаврі. Попри це його затримали і вже вручили обвинувальний акт за статтею зґвалтування неповнолітніх, які не досягли чотирнадцяти років.

"Викрити та затримати цього збоченця вдалося лише завдяки тому, що один з хлопчиків заговорив", — розповів правоохоронець.

Він закликав батьків говорити зі своїми дітьми, а дітей — не мовчати.

Нагадаємо, що раніше Сергій Болвінов розповів історію жительки Харківської області, яку викрав російський військовий і вивіз до Бєлгорода. Там він тримав її в зачиненому будинку півтора року і ґвалтував. Дівчині вдалося втекти з території РФ і зараз з нею працюють психологи