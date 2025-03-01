Подчиненные Залужного пытались пустить батальон без бронетехники, — Кротевич из "Азова" (видео)

По словам экс-начштаба "Азова", личный состав пытались отправить в "мясорубку". При этом Кротевич добавил, что не разделяет нынешние посты и действия Валерия Залужного.

Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что однажды подчиненные бывшего главнокомандующего Валерия Залужного пытались отправить бойцов бригады в наступление без бронетехники. Однако экс-главе удалось помешать таким действиям. Об этом Кротевич рассказал в недавнем интервью Bihus.Info.

"Я просил его дать нам направление не самое тяжелое, где мы бы смогли обкатать личный состав. Потому что "зеленый" личный состав бросать в мясорубку — глупо. Он полностью пошел на встречу. Но потом пытался сделать так, чтобы некоторые его подчиненные, которые, вопреки приказу, хотели нас пустить в наступление без бронетехники", — сказал он.

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"Тавр" также заявил, что не одобряет нынешние посты и действия Залужного и в случае, если последний захочет пойти в президенты, не поддержит его решение.

"Некоторые люди могут тебя тянуть в политику. Я хочу быть проигравшим в войне за амбиции. Мне так кажется, что господина Залужного тоже тянут и я бы посоветовал ему не вестись на это, а работать в том направлении, которое он выбрал — это дипломатия, внешние дела. Там можно быть более эффективным, чем на посту президента", — резюмировал военный.

Напомним, что подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершил службу в Силах обороны, которую начал в 2014 году пехотинцем, и оставлял должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".