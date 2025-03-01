Підлеглі Залужного намагалися пустити батальйон без бронетехніки, — Кротевич з "Азову (відео)

За словами ексначштабу "Азову", особовий склад намагалися відправити в "м'ясорубку". При цьому Кротевич додав, що не поділяє нинішні пости й дії Валерія Залужного.

Колишній начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич заявив, що одного разу підлеглі колишнього головнокомандувача Валерія Залужного намагалися відправити бійців бригади в наступ без бронетехніки. Однак ексголовкому вдалося завадити таким діям. Про це Кротевич розповів в нещодавньому інтерв’ю Bihus.Info.

"Я просив його дати нам напрямок не найважчий, де ми б змогли обкатати особовий склад. Тому що "зелений" особовий склад кидати в м’ясорубку — нерозумно. Він повністю пішов на зустріч. Але потім намагався зробити так, щоб деякі його підлеглі, які, всупереч наказу, хотіли нас пустити в наступ без бронетехніки", — сказав він.

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"Тавр" також заявив, що не схвалює теперішні пости та дії Залужного та у випадку, якщо останній захоче піти в президенти, не підтримає його рішення.

"Деякі люди можуть тебе тягнути в політику. Я хочу бути програвшим у війні за амбіції. Мені так здається, що пана Залужного теж тягнуть і я б порадив йому не вестись на це, а працювати в тому напрямку, який він обрав — це дипломатія, зовнішні справи. Там можна бути більш ефективним, ніж на посаді президента", — резюмував військовий.

Нагадаємо, що підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершив службу в Силах оборони, яку розпочав у 2014 році піхотинцем, і залишав посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".