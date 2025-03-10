День государственного гимна 2025: интересные факты о песне, которая стала символом Украины
Некоторое время на Галичине считали, что "Ще не вмерла Украина" — это стихотворение поэта Тараса Шевченко. В 2003 году в текст гимна внесли небольшие изменения.
10 марта в Украине отмечают День государственного гимна. Этот праздник утвердили в 2021 году, а сам гимн — 6 марта 2003 года. Историей одного из главных символов страны поделились в Хмельницком национальном университете.
Какая песня стала гимном Украины
Слова украинского гимна в далеком 1862 году написал поэт Павел Чубинский, а затем их положил на музыку священник и композитор Михаил Вербицкий. Впервые эта песня прозвучала в 1865 году на годовщине Тараса Шевченко в Перемышле.
Гимн впервые записали в 1910 году в немецком Кельне, его исполнил оперный певец Модест Менцинский в сопровождении оркестра. Однако широкое распространение композиция получила во времена УНР и ЗУНР. 15 марта 1939 года она получила статус официального гимна Карпатской Украины.
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Во время советских репрессий в Украине зародилось движение сопротивления, которое приобрело наибольшую силу в 1980-х годах. На фестивале "Червона Рута" в 1989 году впервые публично прозвучала "Ще не вмерла Украина".
В июле 1991 года после торжественного собрания во дворце "Украина" состоялся концерт, в конце которого прозвучал будущий государственный гимн и была провозглашена независимость 24 августа. Уже 16 января 1992 года песню утвердили как гимн.
День гимна Украины 2025: интересные факты
День государственного гимна — это напоминание о том, насколько важны национальная идентичность и единство. Речь идет о празднике уникальной культуры и традиций Украины.
Несколько непопулярных фактов об украинском символе:
- сначала музыка была написана для гитары, и только позже адаптирована для хора;
- в 2022 году песню одновременно исполнили в 50 странах мира, установив мировой рекорд;
- музыку гимна Верховная Рада утвердила в январе 1992 года, а текст — в марте 2003 года;
- в том же 2003 году первую строку песни изменили, вместо "Ще не вмерла Украина, и слава, и воля..." поется "Ще не вмерла Украины и слава, и воля...";
- оригинальные образцы текста и музыки хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника (Львов);
- в 1863 году львовский литературно-политический журнал "Мета" опубликовал текст "Ще не вмерла Украина" среди подборки произведений Кобзаря, и поэтому на Галичине некоторое время автором слов гимна считали Тараса Шевченко;
- в оригинале песня имеет четыре куплета, а современная версия — три, официальный статус имеют только первый куплет и припев.
Когда звучит гимн Украины
Звучит государственный гимн:
- ежедневно во время минуты молчания;
- на официальных правительственных мероприятиях и церемониях;
- на спортивных соревнованиях;
- на других публичных собраниях.
Взрослые и дети поют эту песню, прячась от опасности в укрытиях, а военнослужащие — на передовой.
Что символизирует гимн Украины
Государственный гимн — это не просто после.
Она символизирует:
- борьбу за независимость, ведь пережила революции и войны;
- национальное единство, ведь исполняется украинцами по всему миру;
- несокрушимость духа, что особенно усиливает значение слов в условиях войны.
Напомним, 9 марта в Украине произошли сбои в работе платежных систем Visa и Mastercard. Киевляне не могли рассчитаться банковскими картами, а банкоматы, как сообщалось, не работали.
В ГСЧС сообщили, что 8 марта на одном из храмов Киево-Печерской лавры частично завалился крест. На фото с места событий узнали церковь Всех Святых над Экономическими воротами, построенную в 1696-1698 годах.
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