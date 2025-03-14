Пурим 2025: история, традиции, как правильно отмечать и поздравлять

Традиционно на Пурим устраивают пышные пиры, готовят вкусности с большим количеством еды и напитков.

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Ежегодно в марте в честь спасения еврейского народа от уничтожения в древней Персидской империи отмечается еврейский праздник Пурим. Фокус рассказывает о его истории, символике, традициях празднования и важных запретах.

История праздника Пурим 2025

Оно берет свое начало из событий, описанных в Книге Есфирь. В V веке до н.э. в Персидской империи царь Ахашверош имел советника Амана, который задумал уничтожить еврейский народ. Благодаря мужеству царицы Эстер и ее двоюродного брата Мордехая, план Амана был сорван, а мужчина потерпел поражение.

"Пурим" происходит от слова "пур", что означает "жребий". Его бросал Аман для определения дня уничтожения евреев.

Когда и как евреи празднуют Пурим 2025 года

В 2025 году празднование Пурима начинается утром, 13 марта и заканчивается вечером 14 марта. Окончание празднования прибавляется на время шабата. Все веселье и развлечения можно сдвинуть во времени.

Чтение Мегиллы (Книги Эстер) является важным элементом празднования Пурима. Во многих еврейских общинах это происходит в синагогах, где люди слушают историю спасения евреев. Часто во время чтения Мегиллы все присутствующие шумно реагируют на имя Амана, отдавая ему дань уважения за его поражение.

Во время празднования Пурима 2025 принято дарить друзьям и близким корзины со вкусностями, такими как фрукты, орехи и традиционные треугольные пирожки — гоменташ или хаманташен и употребляют вино. В целом в этот день устраивают пышные пиры с большим количеством еды и напитков, а также карнавалы и костюмированные представления. Их участники одеваются в костюмы, отмечая победу добра над злом.

Как правильно поздравлять

Поздравления с Пуримом должны быть теплыми и позитивными. Обычно в этот день люди друг друга поздравляют следующим образом:

Желаю вам и вашей семье радостного Пурима!

Счастливого Пурима всем — замечательного праздничного дня!

Надеюсь, что вам понравится много Hamantaschen на этом Пуриме!

Празднуйте Пурим в этом году, вспоминая о храбрости Эстер!

Поделитесь своей внутренней радостью с миром в этот Пурим!

Давайте праздновать в этом году Пурим вместе!

Пусть Пурим 2025 принесет радость в вашу жизнь!

Уважайте стойкость нашей еврейской общины в этот Пурим!

Символ Пурима 2025

Символом праздника является гоменташ (с идиша "карманы Амана"). Это традиционное треугольное печенье. Форма печенья символизирует треугольную шляпу или уши Амана, главного антагониста в истории праздника. Начинки могут быть разнообразными: мак, фруктовый джем, шоколад или орехи.

Ранее Фокус рассказывал, что на самом деле означает праздник 7 марта. Его часто воспринимают как праздник красоты и женственности, но настоящая история связана с борьбой за права и равенство.

Добавим, что этот праздник в Украине становится менее популярным. Если в 2017 году его отмечали как любимый праздник почти половина населения (49%), то в 2025 году его популярность сократилась до 23%.