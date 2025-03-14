Пурим 2025: історія, традиції, як правильно відзначати та вітати

Традиційно на Пурим влаштовують пишні бенкети, готують смаколики з великою кількістю їжі та напоїв.

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Щорічно в березні на честь порятунку єврейського народу від знищення в давній Перській імперії.відзначається єврейське свято Пурим. Фокус розповідає про його історію, символіку, традиції святкування та важливі заборони.

Історія свята Пурим 2025

Воно бере свій початок з подій, описаних у Книзі Естер. У V столітті до н.е. в Перській імперії цар Ахашверош мав радника Амана, який задумав знищити єврейський народ. Завдяки мужності цариці Естер та її двоюрідного брата Мордехая, план Амана було зірвано, а чоловік зазнав поразки.

"Пурим" походить від слова "пур", що означає "жереб". Його кидав Аман для визначення дня знищення євреїв.

Коли та як євреї святкують Пурим 2025

У 2025 році святкування Пуриму починається зранку, 13 березня і закінчується ввечері 14 березня. Закінчення святкування прибадає на час шабату. Всі веселощі та розваги можна посунути у часі.

Читання Мегілли (Книги Естер) є важливим елементом святкування Пуриму. У багатьох єврейських громадах це відбувається в синагогах, де люди слухають історію порятунку євреїв. Часто під час читання Мегілли всі присутні шумно реагують на ім'я Амана, віддаючи йому шану за його поразку.

Під час святкування Пуриму 2025 заведено дарувати друзям і близьким кошики зі смаколиками, такими як фрукти, горіхи та традиційні трикутні пиріжки — гоменташ або хаманташен та вживають вино. Загалом в цей день влаштовують пишні бенкети з великою кількістю їжі та напоїв, а також карнавали та костюмовані вистави. Їх учасники одягаються в костюми, відзначаючи перемогу добра над злом.

Як правильно вітати

Вітання з Пуримом мають бути теплими та позитивними. Зазвичай в цей день люди один одного вітають наступним чином:

Бажаю вам і вашій родині радісного Пуриму!

Щасливого Пуриму всім — чудового святкового дня!

Сподіваюся, що вам сподобається багато Hamantaschen на цьому Пуримі!

Святкуйте Пурим цього року, згадуючи про хоробрість Естер!

Поділіться своєю внутрішньою радістю зі світом цього Пуриму!

Святкуймо цього року Пурим разом!

Нехай Пурим 2025 принесе радість у ваше життя!

Шануйте стійкість нашої єврейської громади цього Пуриму!

Символ Пуриму 2025

Символом свята є гоменташ (з ідишу "кишені Амана"). Це традиційне трикутне печиво. Форма печива символізує трикутний капелюх або вуха Амана, головного антагоніста в історії свята. Начинки можуть бути різноманітними: мак, фруктовий джем, шоколад або горіхи.

Раніше Фокус розповідав, що насправді означає свято 7 березня. Його часто сприймають як свято краси і жіночності, але справжня історія пов'язана з боротьбою за права і рівність.

Додамо, що це свято в Україні стає менш популярним. Якщо у 2017 році його відзначали як улюблене свято майже половина населення (49%), то у 2025 році його популярність скоротилася до 23%.