Пойдет мокрый снег и станет холоднее: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Уже вечером 16 марта в Киеве и Киевской области ожидаются снегопады и гололедица.

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В Украину идет циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Из-за этого 16-17 марта характер погоды в Украине изменится: станет холоднее и пойдет мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики предупреждают, что южные потоки теплого влажного воздуха предыдущих дней быстро сменятся холодными с северных направлений. Будут происходить значительные колебания атмосферного давления: оно уже упало 15 марта.

На юге и юго-востоке 16-го марта будет держаться еще теплая погода с температурой воздуха +15... +22 градуса.

Погода в Украине изменится Фото: Гисметео

В центре уже станет холоднее: +5... +9 градусов, однако на Днепропетровщине и Полтавщине теплая погода еще задержится.

А в западных и северных областях в течение 16 марта ожидается +3... +7 градусов.

Из-за деятельности атмосферного фронта, который сегодня проходит по территории Украины, в воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Дождь, вероятно, при более низкой температуре воздуха, будет смешиваться с мокрым снегом.

Известный синоптик Наталья Диденко предупреждает, что центр этого антициклона был над Великобританией, но его вынесет на восток Европы и в Украину.

"В Киеве в воскресенье дождь с мокрым снегом возможен ночью, завтра днем гребень британского антициклона вытолкает межи плечи осадки от столицы. Ветер будет северный, небольшой или умеренный. Холодно: ночью в столице 0-2 градуса мороза, завтра днем +3... +5 градусов", — предупредила Диденко.

Холодная погода продлится на неделе, 17-18 марта похолодает также на востоке и юге Украины. Но теплеть будет уже с 20-го марта.

Напомним, Фокус писал о долгосрочном прогнозе погоды на март.