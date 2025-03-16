Піде мокрий сніг та стане холодніше: якою буде погода в Україні найближчими днями

Вже ввечері 16 березня в Києві та Київській області очікуються снігопади та ожеледиця.

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В Україну йде циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти. Через це 16-17 березня характер погоди в Україні зміниться: стане холодніше та піде мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики попереджають, що південні потоки теплого вологого повітря попередніх днів швидко зміняться на холодні з північних напрямків. Відбуватимуться значні коливання атмосферного тиску: він вже впав 15 березня.

На півдні та південному сході 16-го березня триматиметься ще тепла погода з температурою повітря +15… +22 градуси.

Погода в Україні зміниться Фото: Гісметео

У центрі вже стане холодніше: +5… +9 градусів, проте на Дніпропетровщині та Полтавщині тепла погода ще затримається.

А в західних та північних областях протягом 16 березня очікується +3… +7 градусів.

Через діяльність атмосферного фронту, який сьогодні проходить територією України, у неділю дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Дощ, ймовірно, при нижчій температурі повітря, змішуватиметься із мокрим снігом.

Відома синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що центр цього антициклону був над Великою Британією, але його вигне до сходу Європи та до України.

"У Києві в неділю дощ із мокрим снігом можливий вночі, завтра вдень гребінь британського антициклону виштовхає межи плечі опади від столиці. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Холодно: вночі у столиці 0-2 градуси морози, завтра вдень +3… +5 градусів", — попередила Діденко.

Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України. Але теплішати буде вже з 20-го березня.

Нагадаємо, Фокус писав про довгостроковий прогноз погоди на березень.